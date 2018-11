Route du Rhum 2018 : Gabart continue son cavalier seul

publié le 07/11/2018 à 11:14

Le méchant coup de vent et la mer très dure ont fait de gros dégâts parmi la flotte de la 11e route du Rhum. En plus de ceux qui se sont mis à l’abri pour échapper à la dépression, plusieurs skippers ont décidé de faire une escale technique pour réparer, à l’image des Imoca de Yannick Bestaven, Fabrice Amédéo ou Samantha Davies.



Pour d’autres la Route du Rhum s’est arrêtée ce mardi. C’est le cas d’Armel Le Cléac’h qui a chaviré au large des Açores et qui, fort heureusement, pu être récupéré dans la nuit par un bateau de pêche et qui fait route vers l’Espagne. Son équipe technique étudie désormais toutes les solutions pour récupérer le Maxi Banque Populaire IX.

Au classement général, François Gabart sur Trimaran Macif a encore accentué son avance sur Francis Joyon (Idec) au large de Madère et possède plus de 70 milles nautiques d’avance.

Par ailleurs, Thomas Coville en escale à La Corogne depuis lundi espère reprendre la mer dès que les réparations de son Sodebo Ultim seront effectuées. Quant à Romain Pilliard et son bateau rénové avec des matériaux recyclés, troisième de cette classe Ultime, il s’est dérouté mercredi matin sur La Corogne pour réparer les chariots de sa grand voile. Il est attendu au port espagnol dans la nuit de mercredi à jeudi.



En Multi 50, c’est Thibaut Vauchel Camus sur Solidaires en Peloton qui mène la flotte dans laquelle Lalou Roucayrol sur Arkema est de nouveau en course après son escale à Porto le temps de laisser passer la dépression qui sévissait le long des côtes du Portugal.

Chez les Monocoques en Imoca le Britannique Alex Thomson sur Hugo Boss, deuxième du dernier Vendée Globe, fait toujours course en tête. Paul Meilhat et Vincent Riou sont respectivement 2ème et 3ème.



En Class 40 Yoann Richomme est en tête. Dans cette catégorie, l’un des favoris, le Normand Louis Duc a été contraint de renoncer sur casse de l’axe d’étai. Chez les RhumMulti c’est Pierre Antoine et chez les Rhum Mono c’est Sydney Gavinet