Route du Rhum 2018 : l’impressionnante flotte de la catégorie Class40

publié le 26/10/2018 à 14:30

La catégorie Class40 regroupe les monocoques de 12,19 mètres de long. C’est la catégorie la plus représentée de cette 11e édition avec 53 solitaires représentants 10 nations au départ de Saint-Malo. Il y a quatre ans, c’est l’Espagnol Alex Pella qui l’avait emporté en un peu plus de 16 jours de mer. Un temps qui devrait être battu tant ces petits monocoques ont évolué et qu’au regard des trois précédentes Route du Rhum, les temps ont fondu au rythme d’un jour de moins par édition.



Désormais, ce sont donc des journées à plus de 350 milles qui rythment les navigations de ces voiliers de 40 pieds, qui ont une voilure limitée à 115 m² mais de conception de plus en plus puissantes. Voilà pourquoi on retrouve parmi les marins alignés au départ de cette Transat trois anciens vainqueurs de La Solitaire du Figaro : Kito de Pavant, Nicolas Troussel et Yoann Richomme.

Ces trois skippers font office de favoris, comme le Cancalais Maxime Sorel, récent vainqueur de la Transat Jacques Vabre, ou encore le Britannique Phil Sharp, victorieux en 2006 à Pointe-à-Pitre et qui l'annonce clairement : "Je ne reviens pas avec pour seul but d’arriver de l’autre côté, je reviens pour jouer aux avant-postes et finir sur le podium".

Rude concurrence

Mais la concurrence sera dure pour ces cinq prétendants, qui devront se méfier des skippers comme Louis Duc, Arthur Le Vaillant, Aymeric Chapellier ou encore Loïc Féquet, qui assume un "objectif top 10 dans cette course qui sera très ouverte". Trois femmes se mêlent à l’armada, Morgane Ursault-Poupon, Claire Pruvot et Miranda Merron, qui avait terminé 6e en 2014.



Enfin, il y a trois représentants des Antilles engagés dans cette catégorie des Class40 : Dominique Rivard, le kiné de Marie Galante qui affirme haut et fort "je n’ai aucune ambition de victoire mais mon objectif est de représenter au mieux mon île" ; Carl Chipotel, ancien planchiste de haut niveau qui s’engage pour la première fois sur la Route du Rhum ; et Rodolphe Sepho, qui espère faire mieux que sa 26e place en 2014.

Les participants en Class40

Loïc Le Doyen : "Saint Cast-Le Guido - Terre exotique"

Morgane Ursault-Poupon : "Fleury Michon Bio"

Jacques Valette : "Destination Évian"

François Lassort : "Bijouteries Lassort-Tonton Louis"

Olivier Magre : "Palanad II"

Michael Hennesy : "Dragon"

Andrea Fantini : "Enel Green Power"

Sébastien Desquesses : "Kersia-Le Guével-Spirit of Saint Malo"

Cédric de Kervenoael : "Grizzly Barber Shop"

Franz Bouvet : "Yoda"

Rodolphe Sepho : "Rêve de large"

Jean-Luc Schoch : "Esprit Scout"

Claire Pruvot : "Sponsor Wanted"

Dominique Rivard : "Marie Galante"

Arthur Gascoin : "UP-Sail & Connect"

Mikael Ryking : "Talanta"

Maxime Cauwe : "Azeo-#On est large"

Carl Chipotel : "Pep’ Gwadeloup"

Emmanuel Le Roch : "Edenred"

Halvard Mabire : "Colombre XL"

Jean-Marie Loirat : "Klaxoon"

Jonas Gerkens : "Volvo"

Robin Marais : "Ma chance à moi"

Jean-Baptiste Daramy : "Chocolats Paries-Coriolis Composites"

Alexandre Donald : "Power for One"

William Mathelin-Moreaux : "Beijaflore"

Bertrand Delesne : "www.bertranddelesne.fr"

Loïc Fequet : "Tibco"

Olivier Roussey : "Obportus-Gras Savoye"

Jean Galfione : "Serenis Consulting"

Jack Trigger : "Concise 8"

Phil Sharp : "Imerys Clean Energy"

Romain Rossi : "Fondation Digestscience"

John Niewenhous : "Loose Fish"

Emmanuel Hamez : "Teranga"

Nicolas Jossier : "Manorga"

Olivier Cardin : "Région Normandie"

Sam Goodchild : "Narcos Mexico"

Arnt Bruns : "Iskareen"

Sébastien Marsset : "Camping Tohapi"

Florian Guégen : "Équipe Voile Parkinson"

Kito de Pavant : "Made in Midi"

Maxime Sorel : "V&B"

Hiroshi Kitada : "Kiho"

Miranda Merron : "Campagne de France"

Antoine Carpentier : "Custo Pol"

Louis Duc : "Carac"

Aymeric Chapellier : "Aina-Enfance et Avenir"

Arthur Hubert : "Espoir pour un Rhum"

Luke Berry : "Lamotte-Module Création"

Yoann Richomme : "Veedol"

Nicolas Troussel : "Corum"

Arthur Le Vaillant : "Leyton"