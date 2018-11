publié le 05/11/2018 à 18:36

Skipper du "Maxi Edmond de Rothschild", engagé pour la victoire finale lors de cette 11e édition de la route du Rhum, Sébastien Josse a découvert que près de 8 mètres de son flotteur tribord s’étaient arrachés. Après avoir sécurisé le bateau, il fait route à petite vitesse vers la Corogne qu’il devrait atteindre entre 21 et 23 heures ce lundi 5 novembre.



Compte tenu de l’ampleur des dégâts, l'abandon n’est plus qu’une question de formalité administrative, ce qui sera chose faite une fois que le bateau et le skipper auront rejoint la terre ferme. Le "Maxi Edmond de Rothschild" est un bateau de la classe des Ultimes (maxi-trimaran de 32 m de long pour 23 m de large maximum) et est capable de voler.

Il a été mis à l'eau en juillet 2017 et a participé à sa première course en novembre 2017 avec la Transat Jacques-Vabre, course en double du Havre à Salvador de Bahia (Brésil).Durant la course, les foils (appendices qui permettent au bateau de voler) avaient été sérieusement endommagées et le bateau était resté en chantier de janvier à avril.