Route du Rhum 2018 : un quart des skippers s’est mis à l’abri

publié le 06/11/2018 à 13:52

C’est inédit ! En 40 ans d’existence, jamais une telle situation ne s’était produite sur la Route du Rhum. Si par le passé la direction de course avait été amenée à neutraliser la course pour des raisons de sécurité, là, ce sont les skippers eux même qui ont pris la décision d’aller se mettre à l’abri.



La dépression atlantique attendue dans le golfe de Gascogne se refermant sur la plus grande partie de la flotte avec de fortes rafales et des vagues de 5 à 8 mètres, les routeurs et météorologistes ont donc conseillé aux skippers de mettre le cap sur le port de leur choix et de reprendre la mer dès que les conditions le permettront.

C’est ainsi que près d'un quart de la flotte s’est mis à l'abri. Parmi eux Loïck Peyron, dernier vainqueur de la Route du Rhum, à bord de son sistership "Happy", mais aussi Bob Escoffier et son historique "Kriter V".



Lalou Roucayrol aussi pris cette sage décision

Dans la catégorie des Class40, où 53 bateaux étaient au départ, Marc Dubos ("Esprit Scout"), Jean Galfione ("Serenis Consulting"), Florian Guéguen ("Équipe Voile Parkinson"), Maxime Cauwe ("Azeo-On est large"), Hiroshi Kitada ("Kiho"), François Lassort ("Bijouteries Lassort-Tonton Louis"), Halvard Mabire ("Colombre XL"), Cédric de Kervenoael ("Grizzly Barber Shop"), Romain Rossi ("Fondation Digestscience") et Andrea Fantini ("Enel Green Power") ont fait de même en prenant refuge à Lorient, Roscoff ou Camaret.



Chez les Multi50, Lalou Roucayrol, le leader de la catégorie, a lui aussi pris cette sage décision. Le skipper de "Arkema" s’est arrêté à Porto le temps que la tempête passe, comme Armel Tripon et son "Réauté Chocolat".



"C’est rageant car j’avais fait un bon trou sur mes poursuivants, explique Lalou Roucayrol. Mais la course n’est pas finie. On pense repartir demain matin, quand le gros du front sera passé. Je vais surtout dormir car personne n’a réellement dû pouvoir dormir depuis le départ. Le rythme a été très soutenu !"

Quand repartiront-ils ? Difficile de le savoir Jacques Caraes, directeur de course Partager la citation





"Au total, entre ceux qui se sont arrêtés et ceux qui sont en route pour se mettre à l’abri, on compte 36 bateaux, dont 3 à Roscoff, 2 à L’Aber-Wrac'h, 7 à Camaret, 7 à Brest, 1 à Loctudy, 4 à Bénodet, 2 à Concarneau, 4 à Lorient et 3 à La Trinité-sur-Mer", a détaillé ce mardi midi Jacques Caraes, directeur de course.

"À noter qu'aucun marin ne nous a signifié jusqu'à présent son abandon, précise-t-il. Quand repartiront-ils ? Difficile de le savoir, parce qu’une deuxième puis une troisième dépression sont annoncées en milieu et en fin de semaine".