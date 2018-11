Route du Rhum 2018 : Armel Le Cléac’h chavire au large des Açores

publié le 06/11/2018 à 15:17

Nouveau coup dur pour l'un des candidats à la victoire finale dans cette 11e Route du Rhum dans la catégorie Ultime, celle des géants des mers. Au lendemain des avaries de Sébastien Josse ("Edmond de Rothschild) et Thomas Coville ("Sodebo"), Armel Le Cléac’h ("Banque Populaire IX") a chaviré alors qu’il naviguait à 340 milles dans le Nord-Est des Açores.



Les conditions de vent étaient de 30/35 nœuds avec 5 mètres de mer. Le bateau semble avoir chaviré suite à la rupture de son flotteur bâbord. Armel Le Cléac’h a pu déclencher sa balise de détresse et communiquer avec son équipe technique à terre. Il est sain et sauf, en sécurité à l’intérieur du bateau.

Le CROSS Gris Nez (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage maritimes) a pris en charge l’organisation des secours, en coordination avec la direction de course et le Team Banque Populaire.

Il avait déjà chaviré en avril

C’est donc le troisième Ultime, sur six au départ, a être victime d’une avarie importante après celle subie lundi 5 novembre par Sébastien Josse et Thomas Coville. Armel Le Cléac’h, qui avait pris une route plus à l’Est, pointait à la 2e place du classement derrière François Gabart ("Macif") lorsqu’il a démâté.



Dimanche 4 novembre, quelques heures après le départ, Armel Le Cléac’h avait déjà été contraint de s’arrêter au large de Roscoff, où son équipe l'avait rejoint en Zodiac pour changer une pièce défectueuse du système d'énergie du bateau. En avril, il avait déjà chaviré à la barre de son maxi trimaran alors qu’il faisait route pour la course Nice Ultimed. "Maxi Banque Populaire", mis à l’eau en 2017, avait chaviré au large des côtes marocaines.



"Banque Populaire IX" est un trimaran de la catégorie Ultime de 32 m de long pour 23 m de large. Son mât culmine à 38 mètres.