Route du Rhum 2018 : six multicoques à l’assaut de la catégorie Multi50

publié le 27/10/2018 à 14:30

Le podium de cette 11e édition risque d’être disputé dans cette catégorie Multi50 qui réunit des trimarans de 50 pieds de long (15.24m) et de 50 pieds de large au maximum. Cette classe, qui répond à une jauge stricte permettant de maîtriser les budgets sans interdire l’innovation, s’est aussi récemment dotée de foils.



Ainsi, ce sont cinq des six bateaux au départ à être équipés de ces appendices permettant d’aller plus vite en volant sur l’eau. Grand favori cette année, Erwan Le Roux sur "FenetréA - Mix Buffet". Vainqueur il y a quatre ans, triple vainqueur de la Transat Jacques Vabre, le Morbihannais qui se prédestinait pourtant au métier de chaudronnier est devenu aujourd’hui l’une des figures de la voile française. "Mais attention, rien est joué d’avance, la concurrence est rude cette année", prévient-il.

Un match Le Roux-Roucayrol ?

Et en cas de victoire, Le Roux entrera dans le cercle très fermé des doubles vainqueurs de la Route du Rhum, comme Laurent Bourgnon, Roland Jourdain et Lionel Lemonchois. Mais sur sa route océanique, il y a Lalou Roucayrol, le quinqua du Médoc qui, en trois participations à la Route du Rhum, a réalisé trois podiums.

Autant dire que si le skipper de "Arkema" revient une 4e fois sur l’épreuve, ce n’est certainement pas pour faire de la figuration, d’autant qu’en novembre dernier il a remporté la Transat Jacques Vabre devant... Erwan Le Roux. "Quand on part sur une course, c’est pour gagner. Autant dire que je vais tout faire pour enfin accrocher cette course à mon palmarès car ce sera certainement ma dernière transat en solitaire".

Des outsiders affamés

Parmi les outsiders, Armel Tripon sur "Réauté Chocolat" assume parfaitement son statut. "Ceci dit, je pars toujours pour essayer de gagner, en tout cas pour tenter de conquérir le podium, explique le Nantais. Après, tout dépend des conditions météo, des circonstances de course, des éventuels pépins techniques... Une transat a toujours une part d’aléatoire importante et rien n’est jamais écrit à l’avance".



Thierry Bouchard sur "Ciela Village" à quant à lui une revanche à prendre après avoir été contraint à l’abandon il y a quatre ans "à la suite d’une fracture au poignet. Ça a été une douche froide et je ne peux pas rester sur cet échec". Quant à Gilles Lamiré sur "French Tech", il essaiera de faire aussi bien que la dernière fois (3e). Cette année, et comme lors de la dernière édition, il s’élancera à la barre de l’ancien "Prince de Bretagne", le trimaran avec lequel Lionel Lemonchois s’est imposé sur cette même course en 2010 chez les Multi50.



Enfin, après avoir terminé 2e de la dernière édition en Class40, Thibaut Vauchel-Camus repart pour un tour cette année, mais en Multi50 cette fois, sur un voilier mis à l’eau en janvier dernier. "Ne pas monter sur le podium serait décevant, même si j’ai pleinement conscience que le niveau de la flotte est très dense et que la barre est haute. Mais on n’est jamais à l’abri d’un bon coup", souligne le Malouin.

Les 6 concurrents de la catégorie Multi50

Armel Tripon : "Réauté Chocolat"

Erwan Le Roux : "FenêtréA - Mix Buffet"

Gilles Lamiré : "La French Tech Rennes - Saint-Malo"

Lalou Roucayrol : "Arkema"

Thierry Bouchard : "Ciela Village"

Thibaut Vauchel-Camus : "Solidaires en Peloton"