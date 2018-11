Route du Rhum 2018 : le point complet sur la course après 24 heures

publié le 05/11/2018 à 16:05

Lundi 5 novembre et après un peu plus de 24 heures de course, c’est François Gabart à bord de son trimaran "Macif" qui mène la flotte. Le Charentais, qui est passé au large du cap Finisterre à la mi journée, descendait plein Sud à près de 30 nœuds de moyenne dans une mer formée avec des creux de quatre mètres.



Sur un tracé beaucoup plus à l’Est, Armel Le Cléac’h, qui la veille avait dû faire une rapide escale à Roscoff pour régler des problèmes techniques, est en 2e position sur le "Maxi Banque Populaire", alors que Francis Joyon, sur "Idec Sport", suit les traces du leader à 20 milles nautiques.

La course est en revanche terminée pour Sébastien Josse, flotteur tribord du "Maxi Edmond de Rothschild" arraché sur une dizaine de mètres à 5h30 dans la nuit de dimanche à lundi. Le marin est sain et sauf et est en route pour La Corogne, qu’il devrait atteindre ce lundi soir. Le marin est en sécurité mais avance sous voilure réduite et à vitesse lente pour préserver son bateau.

Pas encore d’avaries importantes chez les Multi50

Mésaventure semblable pour Thomas Coville, autre favori de cette 11e édition, qui vers 10h15 ce lundi matin a prévenu la direction de course que le carénage du bras avant bâbord du bateau s’est cassé, alors que "Sodebo Ultim" évoluait en 2e position dans le golfe de Gascogne. Là aussi, le skipper fait route au ralenti vers La Corogne.



En revanche, pas encore d’avaries importantes chez les Multi50, où Armel Tripon sur "Réauté Chocolat", longtemps en tête, est désormais à cinq miles nautiques du leader, Lalou Roucayrol sur "Arkema". Victime d’un problème de safran sur sa coque centrale ayant entraîné un début de voie d’eau, Erwan Le Roux, qui a fait escale à Roscoff lundi matin, est reparti. Il pointe à plus de cent milles de Lalou Roucayrol.

Alex Thomson en tête des Imoca

Dans la catégorie des monocoques Imoca, là aussi plusieurs skippers ont été contraints de ralentir leur progression ou de rallier le port le plus proche. C’est le cas de Louis Burton ("Bureau Vallée"), dérouté sur Roscoff, de Manuel Cousin ("Setin") sur Camaret.



Quant à Jérémie Beyou ("Charal"), suite à un problème de barre empêchant de naviguer correctement, il a pris contact avec son équipe technique à terre afin de tenter de réparer ou de trouver une solution. Après 24 heures de course, c’est le Britannique Alex Thomson sur "Hugo Boss", 2e du dernier Vendée Globe, qui menait la flotte des monocoques devant Vincent Riou sur "PRB".

Plusieurs concurrents vont se mettre à l’abri

Chez les Class40, la nuit a été compliquée pour l’un des grands favoris de cette édition 2018, l’Anglais Phil Sharp qui, à bord de "Imerys Clean Energy", a eu un problème de ballast. Toujours dans cette catégorie, Jean Galfione s’est dérouté vers Brest pour un stop technique. Yoan Richomme est en tête de la flotte de ces petits monocoques de 12 mètres, catégorie la plus représentée de l’épreuve avec 53 bateaux au départ.



En raison de la grosse dépression attendue dans la nuit de lundi à mardi, plusieurs concurrents ont d’ores et déjà annoncé qu’il allaient se mettre à l’abri dans différents ports Bretons. Parmi eux, Christian Guyader, Bob Escoffier, Dominique Rivard - qui s’est blessé au genou -, Marc Dubos, Florian Gueguen ou Maxime Cauwe.