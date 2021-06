publié le 14/06/2021 à 15:34

Près de 4,5 millions de téléspectateurs ont suivi la finale du simple messieurs de Roland-Garros, dimanche 13 juin, entre le jeune Grec Stefanos Tsitsipas et le Serbe Novak Djokovic, soit la meilleure audience depuis 9 ans. Mené deux sets à rien, le numéro 1 mondial l'a finalement emporté (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4), notamment après une pause aux vestiaires qui semble l'avoir totalement regénéré.

Le scénario était quasiment le même face à Rafael Nadal en demi-finale (3-6, 6-3, 7-6, 6-2). De nombreuses questions se posent. Que se passe-t-il pendant ces arrêts au stand ? En principe, rien de répréhensible. Pour Novak Djokovic, cette parenthèse est un moment de détente et de réflexion. En plus de faire ce que l’on fait habituellement dans les vestiaires, il travaille sur sa respiration.

Alors qu’il est mené deux manches à zéro, deux petites voix s’entrechoquent dans sa tête. L’une dit qu’il n’y arrivera pas, l’autre siffle que c’est encore possible. Il dit avoir eu une conversation avec ses deux voix intérieures. En revenant sur le court, il n’avait plus le moindre doute. Il était redevenu le maitre. Maitre de lui pour faire taire la voix obscure. Un peu étrange mais terriblement efficace.

Eau chaude, plantes, avocats, beurre de cajou

Parmi ses autres pratiques avouables, Djokovic observe depuis plusieurs années un régime sans gluten. Il boit énormément d’eau chaude : l’eau froide ralentirait sa digestion. Il se nourrit à base de plantes et d’avocats, et à un faible pour le beurre de cajou. C’est comme le beurre de cacahuète, mais c’est plus cher. Quand à l'esthète qui gagne sans pratiquement une goutte de sueur : pour ça il n’y a pas encore d’explication.