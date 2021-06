Roland-Garros : vexé par un avertissement, Roger Federer recadre l'arbitre

publié le 04/06/2021 à 17:20

Image rare et surprenante. Jeudi 3 juin, lors de son match contre Marin Cilic au deuxième tour de Roland-Garros, Roger Federer s'est disputé avec l'arbitre de chaise après avoir été averti. Alors qu'il menait un set à zéro face au Croate et qu'il venait de perdre deux balles de "débreak" dans le deuxième set (3-1), le Suisse s'est dirigé vers la corbeille dans laquelle se trouvait sa serviette. C'est à ce moment là qu'il a pris un avertissement et que la discorde a commencé.

"Tu m'as donné un warning (avertissement, ndlr) pour quoi ?", interroge le 8ème joueur mondial. "Pour dépassement de temps, parce que lui est prêt à servir et que toi tu n'es pas prêt à le relancer (...) Il faut faire un petit peu plus vite", lui répond l'arbitre de chaise Emmanuel Joseph. "Plus vite ? Tu penses que je suis lent ?", s'agace Federer. "Une démarche un petit peu plus rapide, ça aidera", rétorque l'arbitre français. Et le Suisse de répondre : "Tu m’écoutes ou tu parles ? Je t’ai écouté avant, maintenant tu m’écoutes aussi une fois".

C'est après cinq minutes d'échanges tendus et devant des spectateurs étonnés l'encourageant à passer l'éponge que Roger Federer a repris le match.

Rebelotte au changement de côté, il interpelle à nouveau l’arbitre. Le Suisse assure qu'il n'avait pas vu que son adversaire s'apprêtait à servir, Emmanuel Joseph pensant que c'était évident. "Tu pensais ? Ben tu penses faux. Comme t’as pensé faux juste avant", assène la légende du tennis. "Combien de matches j’ai joués récemment ? Pas beaucoup ! Alors excuse-moi de ne pas connaître tout le règlement."