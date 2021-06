publié le 04/06/2021 à 13:41

Ce n'était encore jamais arrivé depuis le début de l'ère Open en 1968 : après cinq jours à Roland-Garros et seulement deux tours, il n'y a plus aucun Français en lice. Pire qu'une hécatombe, c'est carrément une débâcle, symptomatique de la crise du tennis tricolore, entre génération finissante et relève qui tarde.

Après les éliminations d'Enzo Couacaud puis de Gaël Monfils, la défaite de Richard Gasquet face à Rafael Nadal en soirée a sonné le glas des derniers espoirs bleu-blanc-rouge dans ces Internationaux de France 2021. Les femmes n'ont pas fait mieux, avec aucune qualifiée pour le 3e tour pour la quatrième fois depuis 1968 (1981, 1986, 2019).

Alors, les Français et les Françaises ont-ils des faiblesses mentales ? Manquent-ils d'envie, n'ont-ils pas assez "faim" comme certains le pensent ? "Si, ils ont faim", répond Patrice Hagelauer, entraîneur de Yannick Noah lors de sa victoire en 1983, et ancien Directeur technique national du tennis français.

"Vous savez, c'est très difficile de faire des analyses comme ça quand on n'est pas proche des joueurs (...) Chaque cas est un cas particulier", souligne l'homme de 73 ans. "Quand vous jouez depuis 15 ans et qu'à Roland-Garros vous avez un monstre qui s'appelle Nadal, c'est difficile de gagner le tournoi, et ce n'est pas que les Français, explique-t-il aussi. C'est comme quand vous courrez le 100 m derrière Bolt".

"Bien sûr qu'il y a des problèmes, conclut l'ancien joueur. Aujourd'hui, il faut bien analyser, mais chaque cas est particulier. Il ne faut pas faire une globalité. Moi, je suis aussi déçu que vous, extrêmement déçu (...) Il y a du travail, ça c'est vrai".