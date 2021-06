Roland-Garros : Novak Djokovic bat Rafael Nadal et file vers la finale

et AFP

publié le 12/06/2021 à 00:11

Il a créé l'exploit : Novak Djokovic s'est imposé en demi-finale de Roland-Garros face au tenant du titre Rafael Nadal et rejoint ainsi Stefanos Tsitsipas en finale de la compétition. L'espagnol, treize fois sacré sur la terre battue parisienne et en quête d'un 21e trophée record en Grand Chelem, a été renversé par le numéro un mondial Novak Djokovic en quatre sets, 3-6, 6-3, 7-6 (7/4) 6-2, en plus de 4h vendredi 11 juin.

En 108 matchs à Roland-Garros, ce n'est que la troisième défaite de Rafael Nadal. Déjà vainqueur à Paris en 2016, Novak Djokovic affrontera ainsi le Grec Stefanos Tsitsipas en finale du tournoi dimanche. Il tentera ainsi un 19e titre en Grand Chelem, pour revenir à une longueur du record co-détenu par Roger Federer et Rafael Nadal.

Grâce à une dérogation gouvernementale, les spectateurs avaient obtenu l'autorisation de rester jusqu'à la fin de cette demi-finale tant attendue.