publié le 06/06/2021 à 16:34

"Après avoir discuté avec mon équipe, j'ai décidé que je devais me retirer du tournoi de Roland-Garros", a écrit Roger Federer dans un communiqué relayé par le tournoi ce dimanche. Le Suisse n'a visiblement pas suffisamment récupéré de son gros combat en 3h40 au 3e tour samedi soir face à l'Allemand Dominik Koepfer, pour être à 100% lors de son huitième de finale et a donc préféré déclarer forfait.

Un forfait qui sonne plus comme une mesure de prévention qu'une réelle inquiétude physique. "Après deux opérations du genou et plus d'un an de rééducation, il est important que j'écoute mon corps et que je n'aille pas trop vite dans le retour à la compétition", écrit le Suisse qui avait été écarté des courts pendant plus d'un an à cause des blessures et dont le retour à 39 ans, se veut très progressif.

"Le tournoi de Roland-Garros est désolé du retrait de Roger Federer, qui a livré un magnifique combat hier soir (ndlr samedi)", a écrit le tournoi. En huitième, le Suisse devait affronter l'italien Matteo Berrettini, 9e mondial, un joueur jeune et puissant, ce qui a sans doute conditionné son choix. L'Italien se voit donc directement qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros, pour la première fois de sa carrière.