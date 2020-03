Coronavirus : Roland-Garros reporté au mois de septembre

et AFP

publié le 17/03/2020 à 17:45

L'épidémie de coronavirus continue de bouleverser le calendrier sportif. Après que l'Euro 2020 de football a officiellement été reporté à l'année prochaine, c'est au tour de Roland-Garros d'être décalé. Les Internationaux de France auront en effet lieu du dimanche 20 septembre au dimanche 4 octobre comme l'a annoncé la Fédération française de tennis (FFT).

Initialement prévue du dimanche 24 mai au dimanche 7 juin, la deuxième levée des tournois du Grand Chelem donnera donc rendez-vous aux amoureux de la balle jaune, à l'automne. Cette décision prise par les organisateurs aura inévitablement un impact sur la saison 2020 de tennis où de nombreux tournois, initialement reportés, pourraient être supprimés.

Pour rappel, les circuits ATP et WTA ont respectivement été gélés jusqu'à la fin du mois d'avril et le début du mois de mai. Dans son communiqué, la FFT a souligné que ce scénario était mis en place "pour préserver de façon responsable la santé de ses salariés, de ses prestataires et fournisseurs pendant la période de préparation".

Le tournoi de #RolandGarros se jouera du 20 septembre au 4 octobre 2020 pic.twitter.com/oNMMAlvfRF — Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020