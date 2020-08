Rentrée 2020 : comment choisir des chaussures de running

publié le 29/08/2020 à 06:01

Pour se remettre en forme à la rentrée, pourquoi ne pas se mettre à la course à pied ? Le sport a séduit plus d'un tiers des Français. L'avantage : pouvoir partir librement, sans horaires imposés, et à son rythme. La course à pied, ou running pour les initiés, présente l'avantage de demander très peu de matériel. Un short, des chaussures de sport, et vous pouvez partir pour plusieurs kilomètres.

Mais le choix d'une paire de chaussures pour courir n'est pas anodin. D'autant que la gamme est large : il existe des milliers de modèles de chaussures, pour des prix compris entre une dizaine et plusieurs centaines d'euros.

Pour le podologue Louis Morard, le choix de votre modèle de chaussure doit se faire en fonction de votre façon se courir. "C'est très difficile de généraliser", explique-t-il à RTL.fr. Vos besoins peuvent en effet varier en fonction de votre poids, votre façon de courir ou les éventuelles pathologies que vous avez.

Commencer avec un bon amorti

Toutefois, il existe quelques règles de base si vous souhaitez vous mettre à courir sérieusement. D'abord, quand on est débutant, mieux vaut une chaussure avec un certain amorti. Les chaussures dites "minimalistes", qui tentent de reproduire le fait de courir pieds-nus, peuvent être très bénéfiques pour la course, mais elles ne sont pas forcément adaptées aux débutants. Ils risqueraient surtout de se faire mal.

"La plupart des gens courent en commençant par poser le talon. Or, avant de porter des chaussures minimalistes, il faut savoir courir sur l'avant du pied. Courir 'minimaliste' ne se fait donc pas du jour au lendemain, il faut y aller progressivement", explique Louis Morard.

Le podologue conseille de se rendre dans un magasin spécialisé dans la course à pied pour bien choisir sa paire de baskets. Là, le vendeur vous posera des questions sur votre fréquence de course à pied, vos objectifs, le terrain sur lequel vous courrez... Il peut même vous demander de courir sur un tapis pour observer votre foulée.

"Au moins 100 euros" pour une bonne paire

Si vous souhaitez vous mettre sérieusement à la course à pieds, "une paire de chaussures, c'est au moins 100 euros", assure Louis Morard. C'est donc un certain budget, mais il sera rapidement amorti si vous courrez régulièrement.

En revanche, ne vous laissez pas avoir. Certaines chaussures justifient un prix plus élevé par le fait qu'elles sont "pronatrices" ou "supinatrices", "mais ce n'est absolument pas une correction", signale Louis Morard. Concrètement, la chaussure ne changera pas votre foulée si votre pied part trop vers l'intérieur ou vers l'extérieur. "La seule différence, c'est que la chaussure est renforcée sur l'intérieur ou l'extérieur du pied pour limiter l'usure", poursuit le podologue.

Si vous remarquez que votre foulée n'est pas correcte, ou que vous avez des douleurs, ne pensez pas tout de suite à changer de chaussures. La première chose à faire, c'est d'aller voir un podologue et/ou un médecin du sport. Là, le spécialiste examinera vraiment votre foulée et les éventuels problèmes moteurs qui pourraient exister. Il pourra ensuite vous proposer des semelles, ou des exercices pour atténuer le problème.