Course à pied : les chaussures minimalistes font leur apparition

et Leia Hoarau

publié le 23/06/2019 à 07:45

Sur la piste, au milieu des paires de basket, un petit groupe fait sensation : pieds nus ou en simples sandales, ils sont aujourd'hui une petite dizaine à s'être réunis. Tous font partie d'un club de course minimaliste qui n'utilisent plus les chaussures traditionnelles et leurs amortisseurs pour le talon. La tendance vient des États-Unis. En France, ils sont quelques centaines à avoir sauté le pas, une expérience libératrice pour certains.

Les baskets classiques avec amorti, dites "maximalistes", Frédéric Foray, kinésithérapeute, les déconseille : "Ces chaussures maximalistes mettent le maximum de charge sur les parties hautes du tronc au genou (...) Le coureur qui est blessé depuis 5-6 ans, qui fait des tendinites à répétition au niveau des genoux, aura intérêt à aller vers une foulée avec chaussures minimalistes".

Avec une épaisseur entre 4 et 10 mm, les chaussures minimalistes permettent de réutiliser l'ensemble des amortisseurs naturels du corps, y compris les plus petits. Comptez par exemple 135 euros pour un modèle aux orteils séparés. Le prix pour retrouver de la sensibilité et rester performant.

Les plus grands champions ont déjà adopté la technique, et ce dès 1970 : à l'époque, l'Éthiopien Abebe Bikila remporte le marathon de Rome... pieds nus.