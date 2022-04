Le premier sacre du Néerlandais Mathieu Van der Poel ? Du Belge Wout van Aert ? De Christophe Laporte, Florian Sénéchal ou Arnaud Démare pour une victoire française 25 ans après la dernière signée Frédéric Guesdon en 1997 ? La 119e édition de Paris-Roubaix s'élance dimanche 17 avril (11h15) de... Compiègne, lieu du départ depuis 1977.

La "reine des classiques" se déroulera sur une distance de 257,2 km, quasi-similaire à celle de l'année passée (257,7 km) dont 54,8 sur les pavés (55 km en 2021), répartis en 30 secteurs. Dans l'échelle de difficultés établie par les organisateurs, trois sont classés cinq étoiles : la trouée d'Arenberg (mm 161,9), Mons-en-Pévèle (km 208,6) et le carrefour de l'Arbre (km 240).

Contrairement à la dernière édition, disputée en octobre après un report en raison de l'épidémie de coronavirus et remportée par l'Italien Sonny Colbrelli, avec le visage couvert de boue, les pavés s'annoncent cette fois "exceptionnellement secs", a souligné le directeur de course Thierry Gouvenou après la reconnaissance du parcours, mardi 12 avril.

Paris-Roubaix 2022 : le parcours Crédit : LAURENCE SAUBADU, CLÉA PÉCULIER / AFP

La météo prévoit globalement un temps sec sur la région traversée par la course jusqu'à samedi, pour la course féminine, et dimanche, pour la course masculine. "Cela va aller très vite", a ajouté Thierry Gouvenou qui s'attend à une course plus ouverte. "Les conditions météo arrangent beaucoup de coureurs. En tant qu'organisateur (...) on est content de revoir le soleil. C'est beaucoup de stress en moins".