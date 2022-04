Paris-Roubaix 2022 : Mathieu Van Der Poel largement favori pour les amateurs de cyclisme

50% des Françaises et des Français déclarent s’intéresser au cyclisme professionnel mais la plupart d’entre eux ne suivent que le Tour de France (19%) ou quelques courses (19%) - 11% s'intéressent aux résultats et à différentes courses tout au long der la saison. Chez les amateurs, 55% estiment que les courses sont plus intéressantes et imprévisibles qu’auparavant, un jugement qui monte à 84% chez les fans.

Paris-Roubaix est de très loin la classique préférée des Français (63%) et des amateurs de cyclisme (76%). Et c'est le Néerlandais Mathieu Van Der Poel qui apparaît comme le grand favori de l’Enfer du Nord 2022 (39%) devant le Belge Wout Van Aert (13%).

Il devance nettement son rival de toujours, Wout Van Aert (13%). Le Belge, lui aussi impressionnant depuis le début de la saison, a récemment contracté le Covid et reste incertain pour la course du dimanche 17 avril. 25 ans après la victoire de Frédéric Guesdon, un trio de coureurs français les suit parmi leurs favoris : Christophe Laporte (10%), Florian Sénéchal (8%) et Arnaud Démare (8%).

À la surprise générale, Sonny Colbrelli a remporté l’an passé une édition courue en octobre dans de terribles conditions climatiques. L’italien, victime d’un malaise cardiaque au tour de Catalogne, ne pourra être présent pour défendre son titre cette année.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mardi 5 et mercredi 6 avril 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 489 amateurs de cyclisme.

Paris-Roubaix 2022 : Van Der Poel immense favori Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL