VIDÉO - Cyclisme : l'impressionnante chute de Julian Alaphilippe sur les Strade Bianche

C'est la première course incontournable de la saison. Les Strade Bianche, course d'un jour, se déroulent ce samedi 5 mars en Toscane. Une course très spectaculaire, caractérisée par ses secteurs de routes blanches, faites de graviers et de poussière, qui ont donné leur nom à cette course devenue un classique.

Avec de hauts pourcentages, c'est aussi le premier rendez-vous de la saison pour les puncheurs et côté français, les regards sont forcément tournés vers le champion du Monde Julian Alaphilippe, vainqueur en 2019. Mais à 100 kilomètres de l'arrivée, le Français s'est fait très peur en chutant lourdement.

Sur l'une de ces 11 portions de graviers blancs, Julian Alaphilippe se déporte sur la gauche de la route très étroite. Le champion du Monde décroche une de ses fixations pour se stabiliser, mais un coureur de l'équipe Alpecin-Fenix tombe juste devant lui. La roue avant du Français se bloque et celui-ci fait un soleil impressionnant, entraînant au passage une chute massive d'une vingtaine de coureurs, le tout dans un nuage de poussière.

A priori plus de peur que de mal pour Julian Alaphilippe, qui a pu reprendre la route.