Tour de France 2022 : découvrez le parcours de la 109e édition avec l'Alpe d'Huez

Jamais le Tour de France n'est encore parti d'aussi loin, à 1.300 km au nord-est de Paris. Le grand départ de l'édition 2022 sera comme prévu donné à Copenhague avec un contre-la-montre de 13 km, non pas le samedi 2 juillet mais la veille, le vendredi1er. Initialement retenue pour lancer l'édition 2021, la capitale danoise a demandé un report d'un an pour se concentrer sur l'accueil de match de l'Euro de foot en pleine pandémie de la Covid-19.

"C'est la rencontre entre la plus grande course cycliste du monde et la ville la plus cyclable au monde", avait justifié le patron du Tour Christian Prudhomme lors de l'annonce du choix de Copenhague, théâtre du 24e départ hors de France. Les 2e et 3e étapes se disputeront également au Danemark : Roskilde-Nyborg (199 km) puis Vejle - Sonderborg (182 km).

"On va montrer des choses qui sont aussi formidables, a déjà assuré Prudhomme. Je pense notamment à la 2e étape avec le final sur deux ponts géants successifs : ça veut dire, dans les 20 derniers km, 18 au-dessus de la mer. Le vent souffle très fort. On aura une bagarre sans aucun doute et peut-être même des écarts qui seront très importants. Souvenez-vous du départ d'Utrecht en 2015 où la 1re étape dans le vent en Zealand avait fait autant d'écarts si ce n'est plus que des grandes étapes de montagne".

L'Alpe d'Huez de retour quatre ans après

Le reste du parcours a été dévoilé sous les yeux notamment de Tadej Pogacar, le double vainqueur sortant, et de Julian Alaphilippe dans l'auditorium du Palais des Congrès à Paris. Le parcours s'annonce exigeant. Après les trois jours au Danemark et une journée de repos le lundi 4 juillet, le Tour arrivera dans les Hauts-de-France via Dunkerque et Calais, puis une étape avec 11 secteurs pavés (environ 20 km) entre Lille et Arenberg.

Direction l'Est, ensuite, avec Longwy, la Super Planche des Belles-Filles, Dole et la Suisse avec Lausanne. Il y aura quatre jours dans les Alpes, avec Megève, une arrivée au sommet au Col du Granon à 2.413 m d'altitude et la mythique Alpe d'Huez avec ses 21 lacets le lendemain, le jeudi 14 juillet, jour de la fête nationale. Le Tour n'y était plus venu depuis quatre ans et la victoire de Geraint Thomas, futur vainqueur de l'épreuve

Contre-la-montre individuel de 40 km

Le peloton prendra alors la direction du Massif Central : passages par Saint-Etienne, Mende, Rodez. Dans les Pyrénées, il faudra se frotter à Peyragudes et à Hautacam. Le Tour 2022 se terminera par deux jours dans le Lot, et un contre-la-montre individuel de 40 km. La dernière étape, le dimanche 24 juillet, se fera entre Paris-La Défense et les Champs-Elysées, avec une boucle dans les Yvelines.