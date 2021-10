Tour de France féminin : Prudhomme assume la différence de gains entre femmes et hommes

Organisé en parallèle du Tour masculin de 1984 à 1989, prolongé par d'autres organisateurs sous d'autres appellations avant de disparaître à la fin de la décennie 2000 faute de financement, le Tour de France femmes sera de retour en 2022 sous l'égide de ASO. La course, qui durera huit jours, s'élancera devant la Tour Eiffel le dimanche 24 juillet, jour de l'arrivée des hommes sur les Champs-Élysées.

Son tracé a été présenté jeudi 14 octobre à Paris par sa directrice, Marion Rousse. Le parcours d'un peu plus de 1.000 km prendra la direction de l'est de la France au long de quatre étapes de plaine, deux autres au profil accidenté et deux journées de montagne dont la dernière menant au sommet de la Planche des Belles Filles dans le massif vosgien.

"Je crois qu'on peut maintenant rentrer dans un cercle vertueux, souligne le directeur des courses cyclistes ASO, Christian Prudhomme, sur RTL. De nouveaux partenaires viennent comme les Anglo-Saxons de chez Zwift aux côté de LCL ou Leclerc. Pourquoi vous dis-je cela ? Ce n'est pas simplement pour faire une pub, c'est parce qu'ils vont nous permettre d'avoir une assise".

Cette polémique-là je peux la comprendre mais elle ne vient pas du peloton Christian Prudhomme

"L'épreuve n'est pour l'instant économiquement pas rentable, souligne l'ancien journaliste de 60 ans (...) Au début on investit, ça peut être la moindre des choses, mais bien sûr qu'à un moment il faut que ça soit rentable. C'est très important pour nous non pas tant de créer une course, mais de créer une course qui sera pérenne, qui existera encore dans 100 ans".

Pour ce Tour de France 2022, la lauréate empochera 50.000 euros, 10 fois moins que sont homologue masculin. Prudhomme assume, "parce que sur les très belles courses d'une semaine comme Paris-Nice ou le Critérium du Dauphiné, le vainqueur gagne 16.000 euros, c'est à dire trois fois moins".

"Cette polémique-là je peux la comprendre mais elle ne vient pas du peloton. Les filles, qui savent très bien qu'elles auront l'exposition, elles sont payées, elles ont un salaire. L'exposition, c'est deux heures et demi tous les jours sur France Télévisions. Paris ne s'est pas fait en un jour. On avance".

Tour de France 2022 : le parcours de l'épreuve femmes Crédit : ASO