Météo en France : quelles prévisions pour le week-end de Pâques ?

La chasse des oeufs de Pâques se fera-t-elle sous la pluie ou un ciel bleu ensoleillé ? Selon les prévisionnistes de Météo-France, ce week-end de Pâques 2022 devrait être synonyme de soleil...enfin presque. "La tendance anticyclonique devrait perdurer et le week-end pascal s’annonce doux et ensoleillé", assure-t-on.

En effet, du samedi 16 avril au lundi 18 avril 2022, le soleil sera de rigueur sur l'ensemble du pays sans aucune exception. Seule ombre au tableau, quelques rares nuages pourraient se former dans l'est de la France, ainsi que le sud-ouest. Côté températures, elles iront de 7 à 19 degrés le matin et de 14 à 25°C dans l'après-midi. Le thermomètre montera le plus sur l'arc méditerranéen, du côté de Montpellier.

Pour Pâques, dimanche 17 avril, peu de changement sont à attendre au-dessus de votre tête. De timides nuages seront présents dans l'extrême nord et le sud-est, selon les prévisions de Météo-France. Côté températures, elles seront une nouvelle fois très douces en cette mi-avril. 11°C sont attendus à Bordeaux le matin et jusqu'à 22 l'après-midi. Dans le même temps, les Lillois se réveilleront avec environ 9 degrés à l'extérieur et jusqu'à 18 en fin de journée. Du fait de la couverture nuageuse, le mercure frôlera les 20 degrés dans le sud-est de la France.

Enfin, pour la dernière journée de ce long week-end, lundi 18 avril, le temps commencera légèrement à se dégrader. En effet, une perturbation va toucher la France à partir du nord-ouest du pays. Des précipitations sont prévues d'Amiens à Biarritz. Pour ce qui sont des températures, elles ne dépasseront pas les 8 degrés dans le quart nord-est le matin. La maximale sera de 13°C à Nice, Marseille et Perpignan. L'après-midi, aucune ville ne devraient dépasser les 20°C.