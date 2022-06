Alors que les cas de covid se multiplient à Wimbledon, Alizé Cornet a fait une révélation singulière ce mardi 28 juin concernant la dernière édition de Roland-Garros. D'après la joueuse de tennis tricolore, une épidémie aurait été passée sous silence par l'ensemble des participantes : " À Roland, il y a eu une épidémie de Covid-19, personne n'en a parlé. Dans les vestiaires, tout le monde l'a eu et on n'a rien dit. Quand on voit que Barbora Krejcikova se retire en disant j'ai la Covid-19 et que tout le vestiaire est malade... Je pense qu'il y a eu quelques cas et que c'est un accord tacite entre nous. On ne va pas s'autotester pour se mettre dans la merde !".

Il faut dire que lors de la dernière édition des Internationaux de France, le protocole Covid était plutôt allégé. En effet, aucun joueur ou joueuse n'était tenu de présenter de test pour participer au tournoi, les restrictions sanitaires étant levées lors du début des qualifications. Si certains participants ont ressenti des symptômes sans être en incapacité de jouer, libre à eux de ne rien révéler. Ils ont pu aussi ne pas associer certains symptômes à la Covid.

Il faut dire que l'enjeu financier, près de 62.000 euros de gain pour une défaite au premier tour, n'encourage pas les joueurs à se faire tester.

À écouter également dans ce journal

