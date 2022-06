Tennis : Djokovic inflexible sur le vaccin, quitte à manquer l'US Open

Novak Djokovic persiste et signe : il ne se vaccinera pas contre le coronavirus, même si cette position éthique qui lui a déjà fait manquer l'Open d'Australie en janvier devait l'empêcher aussi de jouer l'US Open cet été.

Les autorités américaines maintiennent toujours à ce jour l'obligation vaccinale pour entrer sur le territoire des États-Unis et quand on lui a demandé, en conférence de presse avant Wimbledon, s'il demeurait fermé à la vaccination, le Serbe a répondu laconiquement et fermement : "Oui". Vous restez fermé à cette idée ?, a insisté le journaliste. "Oui", a confirmé Djokovic pour qui Wimbledon pourrait donc être le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison.

"À ce jour, compte tenu des circonstances, je ne suis pas autorisé à entrer aux États-Unis. C'est une motivation supplémentaire pour bien jouer ici (à Wimbledon)", a relevé le Serbe qui vise un septième titre sur le gazon londonien. "J'aimerais aller aux États-Unis, mais pour le moment ça n'est pas possible. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Cela dépend vraiment du gouvernement américain d'accepter ou non de laisser entrer sur le territoire une personne non vaccinée", a-t-il ajouté.

N'étant pas vacciné, celui qui a remporté 20 titres du Grand Chelem en carrière et qui est actuellement 3e mondial avait été expulsé d'Australie en janvier avant le début du premier tournoi de l'année où il visait un 10e sacre, puis avait été battu en quarts de finale à Roland Garros où il défendait son titre, et Wimbledon ne lui rapportera aucun point au classement car l'ATP a décidé de ne pas en distribuer au Majeur britannique en raison de son refus de laisser jouer les Russes et les Biélorusses en représailles à la guerre en Ukraine.

