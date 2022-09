Tennis : comment un joueur français est devenu l’un des plus titrés sans avoir joué

Ce doit être un fantasme pour nos joueurs français actuels : gagner des tournois sans avoir à faire de matchs. Là au moins on aurait peut-être enfin un successeur à Yannick Noah à Roland-Garros. Depuis le temps, en 2023, ça fera 40 ans, c’était la dernière victoire d’un Français dans un tournoi du Grand Chelem. Cet exploit, être titré sans jouer, un de nos tennismen l’a réalisé dans les années 30.

Il s’appelait Christian Boussus, il était né à Hyères dans le Var en 1908. Ce gaucher, finaliste quand même de Roland-Garros, en 1931, intègre l’équipe de France deux ans plus tôt. Manque de bol pour lui, c’est pile à l’époque des fameux Mousquetaires, Henri Cochet, Jacques Brugnon, Jean Borotra et bien sûr René Lacoste. C’est pour ça d’ailleurs que Christian Boussus était surnommé le cinquième Mousquetaire ! Le problème pour ce pauvre Christian, c’est comme les quatre autres n’ont pas manqué un seul match de Coupe Davis durant la période où il était avec eux, il est resté quatre ans sur le banc des remplaçants sans jouer une seule fois !

Quatre ans durant lesquels la France a gagné cette Coupe Davis. Petite et même grosse consolation pour Boussus : son nom est gravé sur le fameux saladier remis aux vainqueurs pour l’éternité, puisque on y inscrit aussi le nom des remplaçants. Ironie du sort, il a fini par jouer des matches de Coupe Davis entre 1934 et 1938. Mais durant cette période, jamais la France n’a réussi à remporter une seule fois le saladier d’argent ! Mais bon ça va il l’avait déjà gagnée 4 fois, c’est-à-dire autant que Guy Forget, Henri Leconte, Yannick Noahet Jo-Wilfried Tsonga réunis !

