Que sont-elles devenues ? Alors que la France a reçu près de 11 millions de doses, la question se pose. Dans les faits, nous avons reçu 10.739.400 doses d'AstraZeneca depuis le début des opérations vaccinales, un chiffre qui ne bouge plus depuis l'été dernier et l'annonce de son abandon par l'Hexagone et l'Union européenne.

Sur la totalité des doses reçues, 7,9 millions ont été injectées sur le territoire français. En cette fin décembre 2021, ces doses restantes ont pris trois chemins différents : une redistribution vers d'autres pays notamment du Sud, un stockage ou être tout simplement jetées lorsque les dates de conservations sont dépassées.

D'après la Direction générale de la Santé, contactée par nos confrères de la Voix du Nord, "27 millions de doses ont été redistribuées dans le cadre du mécanisme Covax", un dispositif européen permettant de réorienter des flacons qui n'ont pas été utilisés vers des pays qui peinent à en recevoir.

Dans ce cas, les doses n'ont jamais été livrées sur le sol français. Pour plus d'un million des doses restées dans les stocks, en revanche, la France a fait le choix de transferts bilatéraux avec la Tunisie, l'Indonésie ou l'Arménie par exemple.

Au final, toujours selon la Direction générale de la Santé, seul "un volume de 220.000 vaccins" ont dû être jetés, car arrivant à la date de péremption.