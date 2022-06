Wimbledon : pourquoi les joueurs sont-ils obligés de jouer en blanc ?

Le tournoi de tennis de Wimbledon, souvent décrit comme le plus prestigieux Grand Chelem, débute ce lundi 27 juin. Se jouant sur le gazon londonien de l'All England Lawn Tennis and Croquet Club, mythique club sportif anglais, Wimbledon est aussi le plus ancien tournoi du Grand Chelem, créé en 1877, à l'origine uniquement pour les hommes, puis en 1884 pour les femmes.

Le tournoi accueille aussi son lot de traditions comme par exemple sa "royal box", conçue pour les membres de la famille royale et leurs invités mais surtout l'obligation pour les joueurs et joueuses de porter du blanc. Et ce dress-code est très strict, "pas de blanc cassé ou crème", "une seule bordure de couleur le long de la couture extérieure ne dépassant pas un centimètre", est tolérée. Pour le reste, casquettes, bandeaux, poignets, chaussettes, etc, doivent être entièrement blancs.

Même les sous-vêtements "qui sont ou peuvent être visibles pendant le jeu (y compris en raison de la transpiration) doivent également être entièrement blancs", précise le règlement du tournoi.

Une manière de dissimuler la transpiration

Cette tradition remonte à la fin du XIXe siècle. Jouer au tennis était alors une pratique bourgeoise, réservée à une certaine élite. Ainsi, les tâches de transpirations étaient considérées comme inappropriées et la seule manière de les camoufler était de porter du blanc, expliquent les médias anglais. Le blanc était donc la couleur marquante de l'aristocratie et depuis, ce dress-code est entré dans le règlement du tournoi.

Il est aujourd'hui très strict, détaillé en 10 points dont certains ont été évoqués précédemment. Des règles complexes qui ne sont pas toujours faciles à suivre. Roger Federer lui-même avait été prié de changer de chaussures en cours de tournoi en 2013, car elles avaient des semelles oranges.

Roger Federer à Wimbledon en 2013 Crédit : ADRIAN DENNIS / AFP

