publié le 05/07/2019 à 07:19

J-1 avant le Tour de France qui s'élancera de Bruxelles. La 106e édition de la Grande Boucle partira de Belgique, terre de coureurs et de passionnés, qui a réservé un très bel accueil aux cyclistes lors de la présentation des équipes jeudi 4 juillet.

Dans la foule chacun voulait une photo ou un autographe avec un coureur. "Je suis très fier que ce soit le départ à Bruxelles. Tout le monde est heureux je pense. Le grand jour est arrivé, on est contents", se réjouit Alfred venu voir le peloton du Tour de France.

La Grand Place noire de monde a célébré l'icône du pays apparue sur scène : Eddy Merckx. La Belgique a rendu dignement hommage à son sportif le plus connu. Un engouement et une ferveur qui a marqué les coureurs comme le Français Yoann Offredo qui appartient à la modeste formation belge Wanty-Groupe Gobert. ¿"On peut pas le voir à la radio mais j'ai la chair de poule. C'est vrai que c'est quelque chose de très vibrant. J'essaye de savourer chaque moment et c'est vraiment agréable de croiser le regard des gens, le regard des gamins qui brille, c'est quelque chose de très agréable", se confie-t-il.

Le départ de la course marquera les esprits samedi 6 juillet avec un public en nombre et enthousiaste au bord des routes.

