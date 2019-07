publié le 03/07/2019 à 17:55

Un nouveau coureur va-t-il inscrire son nom au palmarès du Tour de France en 2019 ? Un Français va-t-il enfin succéder à Bernard Hinault, dernier coureur battant pavillon bleu-blanc-rouge en 1985 ? Voici les deux principales questions avant le départ de la 106e édition de la plus grande course cycliste au monde.



Sur les dix derniers vainqueurs, il ne seront que deux en selle cette année, le Gallois Geraint Thomas, tenant du titre, et l'Italien Vincenzo Nibali, sacré en 2014. Les Espagnols Oscar Pereiro, Alberto Contador et Carlos Sastre, le Luxembourgeois Andy Schleck, l'Australien Cadel Evans et le Britannique Bradley Wiggins se sont tous retirés de la compétition. Enfin, Chris Frooome, lauréat en 2013, 2015, 2016 et 2017, se remet d'une violente chute.

Thomas est lui aussi lourdement tombé durant sa préparation au Tour. S'il a été conforté comme leader de l'équipe Ineos, qui a repris le flambeau de Sky, le coureur de 33 ans va devoir cohabiter avec son jeune équipier colombien Egan Bernal (22 ans), qui fait figure de favori numéro 1 pour sa deuxième participation. Voici sa fiche technique, ainsi que celles des 12 autres qui peuvent lui voler la vedette, par ordre alphabétique.

1. Romain Bardet

Àge : 28 ans

Nationalité : Français

Équipe : AG2R La Mondiale

Participations au Tour : 6

Meilleur classement : 2e en 2016

L'an passé : 6e

Résultats majeurs en 2019 : 5e de Paris-Nice, 10e du Critérium du Dauphiné

2. Egan Bernal

Àge : 22 ans

Nationalité : Colombien

Équipe : Ineos

Participations au Tour : 1

Meilleur classement : 15e en 2018

L'an passé : 15e

Résultats majeurs en 2019 : 1er de Paris-Nice, 1er du Tour de Suisse

3. Jakob Fuglsang

Àge : 34 ans

Nationalité : Danois

Équipe : Astana

Participations au Tour : 8

Meilleur classement : 12e en 2018

L'an passé : 12e

Résultats majeurs en 2019 :

4. Steven Kruijswijk

Àge : 32 ans

Nationalité : Néerlandais

Équipe : Jumbo-Visma

Participations au Tour : 4

Meilleur classement : 5e en 2018

L'an passé : 5e

Résultats majeurs en 2019 : 6e du Tour de Romandie, 3e du Tour d'Andalousie, 5e du Tour de Catalogne

5. Mikel Landa

Àge : 29 ans

Nationalité : Espagnol

Équipe : Movistar

Participations au Tour : 3

Meilleur classement : 4e en 2017

L'an passé : 7e

Résultats majeurs en 2019 : 4e du Tour d'Italie

6. Daniel Martin

Àge : 32 ans

Nationalité : Irlandais

Équipe : UAE Emirates

Participations au Tour : 6

Meilleur classement : 6e en 2017

L'an passé : 8e

Résultats majeurs en 2019 : 2e du Tour du Pays basque

7. Vincenzo Nibali

Àge : 34 ans

Nationalité : Italien

Équipe : Bahrain-Merida

Participations au Tour : 7

Meilleur classement : vainqueur en 2014

L'an passé : non-partant 13e étape

Résultats majeurs en 2019 : 2e du Tour d'Italie, 3e du Tour des Alpes

8. Thibaut Pinot

Àge : 29 ans

Nationalité : Français

Équipe : Groupama-FDJ

Participations au Tour : 6

Meilleur classement : 3e en 2014

L'an passé : absent

Résultats majeurs en 2019 : 1er du Tour du haut-Var, 1er du Tour de l'Ain, 5e du Critérium du dauphiné

9. Richie Porte

Àge : 34 ans

Nationalité : Australien

Équipe : Trek-Segafredo

Participations au Tour : 8

Meilleur classement : 5e en 2016

L'an passé : abandon 9e étape

Résultats majeurs en 2019 : 2e du Tour Down Under, 5e du Tour de Californie

10. Nairo Quintana

Àge : 29 ans

Nationalité : Colombien

Équipe : Movistar

Participations au Tour : 5

Meilleur classement : 2e en 2013 et 2015

L'an passé : 10e

Résultats majeurs en 2019 : 2e de Paris-Nice

11. Primoz Roglic

Àge : 29 ans

Nationalité : Slovène

Équipe : Jumbo-Visma

Participations au Tour : 2

Meilleur classement : 4e en 2018

L'an passé : 4e

Résultats majeurs en 2019 : 1er du Tour de Romandie, 3e du Tour d'Italie

12. Geraint Thomas

Àge : 33 ans

Nationalité : Britannique (Gallois)

Équipe : Ineos

Participations au Tour : 9

Meilleur classement : 1er en 2018

L'an passé : 1er

Résultats majeurs en 2019 : 3e du Tour de Romandie

13. Adam Yates

Àge : 26 ans

Nationalité : Britannique

Équipe : Mitchelton-Scpott

Participations au Tour : 3

Meilleur classement : 4e en 2016

L'an passé : 29e

Résultats majeurs en 2019 : 2e du Tour de Catalogne, 5e du Tour du Pays basque