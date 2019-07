publié le 05/07/2019 à 05:35

L'année dernière, l'État pensait verser 100.000 primes à la conversion. Au final, ce fut près du triple ! Et le nombre de demandes ne faiblit pas, bien au contraire. Mais victime de son succès, cette prime qui permet d'acheter un véhicule moins polluant coûte cher à l'État. Le gouvernement planche donc sur des règles d'attribution plus sévères.

Son premier objectif : corriger les failles du système. Le gouvernement a constaté que beaucoup de primes étaient destinées à des véhicules diesels, pratiquement dans la moitié des cas. Or, les trois quarts de ces modèles sont des occasions, donc pas toujours récents ni forcément vertueux en matière d'environnement. L'idée serait ainsi d'exclure les diesels de norme Euro 5, c'est à dire ceux d'avant 2014.

Autre piste a l'étude : ne plus subventionner les voitures les plus luxueuses. Ainsi depuis janvier, une bonne centaine d'automobilistes ont acheté des modèles de plus de 50.000 euros, comme des Tesla ou des voitures allemandes haut de gamme grâce à cette prime. Ce qui est loin de la philosophie du dispositif explique un proche du dossier.

Il pourrait donc y avoir un critère de prix maximum pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'État. Mais pour éviter de mettre de l'huile sur le feu avec les "gilets jaune", Bercy ne devrait en revanche pas toucher aux montants pour les ménages non imposables, qui représentent 80% des bénéficiaires de la prime, contre 70 % l'an passé.

À écouter également dans ce journal

Bac 2019 - Le soulagement ou le rattrapage. Le verdict du baccalauréat, c'est ce matin, en théorie. Tous les lycéens connaîtront leurs résultats, Jean-Michel Blanquer l'a encore promis hier. Pourtant, 700 correcteurs grévistes retiennent 30.000 copies. Ils dénoncent ainsi la réforme du lycée.

SNCF - Du renfort avant les vacances : 100 guichetiers supplémentaires vont être déployés à Paris. Les syndicats alertaient ces derniers jours. Il fallait parfois jusqu'à 3 heures d'attente dans certaines gares pour acheter un billet.



Basket - Les Françaises en demi-finale de l'Euro pour la sixième fois d'affilée. Elles ont battu la Belgique 84 - 80 après prolongations hier à Belgrade. Nos Bleues affronteront la Grande-Bretagne samedi 6 juillet.