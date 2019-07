publié le 01/07/2019 à 17:01

Selon les informations de BFMTV, l'un de deux enfants percutés près d'un McDonald's le 9 juin dernier par la voiture d'un chauffard voulant échapper à un contrôle de police à Lorient, est sorti du coma ce lundi 1er juillet.

Le cousin du petit garçon de 7 ans, âgé de neuf ans, ne s'en était pas sorti. Les deux victimes avaient été transportées en urgence à l'hôpital. Le pronostic vital du survivant était alors engagé. La chaîne précise que l'enfant "commence à parler", bien qu'il soit encore dans un état critique.

Le conducteur de la voiture, introuvable pendant neuf jours, avait été interpellé dans un hôtel en zone industrielle après une longue cavale, et placé en garde à vue le 18 juin dernier. Une information judiciaire a été ouverte pour "homicide involontaire aggravé", "blessures involontaires aggravées", "conduite sans permis en récidive", et "défaut d'assurance et de refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui".