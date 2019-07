et Christelle Rebière

publié le 04/07/2019 à 18:48

Les premiers départs pour les vacances auront lieu dès le vendredi 5 juillet et les gares sont dores et déjà prises d'assaut. Parfois, il faut plus de temps pour prendre un billet que pour se rendre à sa destination. Certains ont dû attendre près de trois heures pour pouvoir atteindre un guichet. Pour expliquer cette situation, la CFDT dénonce les suppressions de postes de vendeurs. La SNCF, elle, va corriger le tir.

La société a fait plusieurs annonces aujourd'hui pour essayer de desserrer l'étau sur les espaces de vente des grandes gares parisiennes où il faut être très patient pour espérer atteindre un guichet.

Elle a d'abord annoncé le renfort d'une centaine de vendeurs et la promesse qu'il n'y aura plus de suppressions de postes de guichetiers d'ici la fin de l'année. Elle évoque ensuite l'arrivée de 100 gilets rouges qui auront une double mission : gérer l'affluence et accompagner les voyageurs jusqu'aux automates si le passage par un guichet n'est pas absolument nécessaire. Enfin de nouveaux distributeurs, qui accepteront enfin le liquide, vont être installés dans les gares.

