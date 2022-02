Des hommes en combinaisons blanches, sans que le moindre millimètre de peau ne dépasse. Les Jeux Olympiques d'hiver débutent le vendredi 4 janvier et l'ambiance est très particulière pour les athlètes et les journalistes.

"C'est assez surprenant parce qu'on se croirait arrivé dans un pays où il y a une énorme épidémie, on a été accueilli par une armée de petits hommes et de petites dames habillés en combinaison blanche intégrale, avec plein de procédures", décrit Bruno Fraioli, journaliste spécialisé en marketing sportif. "Il fallait passer en respectant bien la queue, d'un stand à un autre. D'abord, on rentrait encore toutes nos coordonnées, après on refaisait un nouveau test. Le test double, dans le nez, dans la gorge. Après, passage à l'immigration, contrôle une nouvelle fois".

"Tout ça pour arriver à l'hôtel", poursuit le journaliste. "Les portes se sont fermées derrière nous dans l'hôtel. Là, il a fallu rejoindre la chambre. On attendait le test, on ne pouvait pas sortir avant d'avoir le résultat du test. Dans certains hôtels, parait-il, il y avait même un contrôle de la serrure pour savoir la personne sortait".

À écouter également dans ce journal

Marseille - En grève depuis le 18 janvier, les éboueurs marseillais ont annoncé, par l'intermédiaire de Force ouvrière, mettre fin au mouvement. Ils reprendront le travail dès jeudi soir.

Météo - La Réunion se trouve en alerte rouge ce jeudi alors que le cyclone Batsirai est sur le point d'atteindre l'île. Les vents sont particulièrement violents et les habitants restent confinés par précaution.

Coronavirus - Le ministre de la Santé s'est montré positif concernant l'évolution de la crise sanitaire. "Le pire est derrière nous", a-t-il déclaré à l'antenne de BFMTV.