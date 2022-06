Les infos de 18h - Patinage : "C'est la honte intersidérale", confie Péchalat après son éviction de la fédération

La Federation Française des sports de glace vient de connaitre un nouveau coup de tonnerre. Deux ans après le scandale des violences sexuelles provoqué par les révélations de Sarah Abitbol, ayant entrainé la démission de Didier Gailhaguet et la nomination de Nathalie Péchalat, l'ex-championne a été à son tour évincée lors du vote pour la présidence, remplacée par une inconnue, et l'ombre de Didier Gailhaguet.

C'était un match très serré et c'est finalement Gwenaelle Nourry qui a remporté la présidence des sports de glace avec 52,8% des voix. A l'annonce de sa défaite, Nathalie Péchalat quitte la salle en pleurs et dénonce une régression très dangereuse de la fédération : "C'est la honte intersidérale, j'étais confiante dans la nature humaine mais on revient à un autre système de valeurs, donc je suis contente de ne plus en faire partie", dit-elle.

De son côté, Gwennaelle Noury savoure sa victoire et se félicite d'un travail de groupe rondement mené dont faire parti notamment l'ancien président Didier Gailhaguet, accusé d'avoir couvert un entraîneur mis en cause pour agression sexuelle : "Pour moi, il reste un passionné des sports de glace, ça reste quelqu'un qui connaît les rouages de cette fédération. Donc je continuerai à m'entourer de gens qualifiés", confie-t-elle.

