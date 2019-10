publié le 03/10/2019 à 14:15

Le mondial d'athlétisme de Doha est assombrie par une affaire de dopage. L’entraîneur Alberto Salazar vient d'être suspendu pour quatre ans. Or, l'homme est le coach "maison" de Nike, et la marque à la virgule est soupçonnée d'avoir organisé le système auprès de ses athlètes. Face à ce qui peut devenir un énorme scandale, le PDG de l'équipementier américain se défend.

Mark Parker jure que Nike n'a pas pris part à une quelconque initiative à doper "systématiquement les joueurs", affirmant que cette idée le rend "malade". La firme finance en fait l'Oregon Project, un programme créé il y a un peu moins de 20 ans pour repousser les limites physiques des coureurs de fond. L'Agence américaine antidopage, après une enquête de plusieurs années, a révélé des dérapages de l’entraîneur vedette du projet, Alberto Salazar.

Ce dernier a notamment mené des expériences dans le but de définir, par exemple, quelle quantité de crème de testostérone peut-on appliquer sur la peau d'un coureur avant qu'il soit positif lors d'un contrôle. L'Agence va même jusqu'à parler des athlètes comme des "cobayes", des "animaux de laboratoire" qui ignoraient qu'on les dopait à leur insu.

Des échanges de mails laissent penser que le PDG de Nike était au courant de ces pratiques douteuses, mais Mark Parker juge ces conclusions "hautement trompeuses". Il continue de soutenir l'entraîneur controversé et veut croire qu'il a agi de bonne foi. De son côté, le président de l'Agence américaine antidopage pense que Nike devrait indemniser les sportifs.

