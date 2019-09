publié le 26/09/2019 à 10:20

"Monsieur l'Inspecteur, Mesdames et Messieurs les Directeurs... Aujourd'hui samedi, je me suis réveillée épouvantablement fatiguée, épuisée, après seulement 3 semaines de rentrée". C'est ainsi que Christine Renon, 58 ans, a commencé son courrier de trois pages adressé à tous les directeurs d'école de la ville de Pantin, en Seine-Saint-Denis.

Son corps sans vie a été retrouvé lundi 23 septembre par un agent dans le hall de son école maternelle Mehul. L'hypothèse du suicide ne fait plus guère de doute. Un rassemblement est prévu ce jeudi soir devant l'établissement. Cette femme pourtant expérimentée avait fini par se sentir complètement dépassée par l'ampleur de sa tâche.

Dans ce courrier dactylographié, Christine Renon dénonce la lourdeur des contraintes administratives, les problèmes à régler qui occupent tout son temps de travail et même 200% de sa journée. La directrice affiche aussi son désarroi face à la solitude de son poste. "Les directeurs sont seuls pour apprécier la situation, tout se passe dans la violence de l'immédiateté", écrit-elle.

Avec l'accord de sa famille, vous êtes invités à prendre connaissance de la lettre https://t.co/KK6qH8GL8D envoyée par Christine RENON le samedi 21/09, juste avant de se donner la mort sur son lieu de travail.



Hommage ce jeudi 26/09/2019 à 18h devant l'école Méhul de Pantin. — SNALC Créteil (@SNALC_CRETEIL) September 25, 2019

Christine Renon dénonce aussi le manque d'aide de sa hiérarchie et souffre d'un véritable sentiment d'abandon. "Je n'ai pas confiance au soutien et à la protection que devrait nous apporter notre institution et la cellule de crise, quelle blague. L'idée est de ne pas faire de vague et de sacrifier les naufragés dans la tempête". Épuisement, déprime, cette célibataire conclut son texte par des remerciements aux parents d'élèves, à ses collègues, aux enfants et évoque le trouble que va engendrer le choix du lieu de sa fin de vie. Son corps a été retrouvé lundi matin dans cette école Mehul de Pantin, devant laquelle un rassemblement est prévu ce soir à 18 heures.