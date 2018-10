et Ryad Ouslimani

publié le 04/10/2018 à 13:49

Coup de gueule de l'un des sportifs les plus titrés de notre pays. Teddy Riner dix fois champion du monde de judo, deux fois champion olympique, redoute l'avenir avec l'annonce de la suppression envisagée de 1.600 postesde conseillers techniques.

Pour lui c'est incompatible avec les ambitions de la France pour les Jeux de 2024



"Il ne faut pas oublier qu'on a fait des promesses. Des promesses pendant cette candidature Paris 2024. Normalement on est censé injecter de l'argent pour former des jeunes", rappelle l'un des meilleurs judokas de tous les temps. "Là il y a des problèmes parce qu'on a dit des choses", soulève Teddy Riner.

"Si on retire ces cadres qui m'ont formé, moi Teddy Riner, qu'est-ce que je deviens ? Mon professeur actuel, c'est un cadre d'État. Donc je me retrouverais sans entraîneur. Sachant que je vais aller en 2020, puis en 2024 (...) Les jeux à Paris, il faut qu'on les réussisse", prévient le champion.

