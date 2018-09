publié le 07/09/2018 à 12:54

La rentrée délicate du gouvernement avec la démission de Nicolas Hulot, le remaniement et les hésitations sur le prélèvement de l'impôt à la source ont laissé le champ libre à l'opposition. Ainsi, Jean-Luc Mélenchon est "le vainqueur apparent de cet été", selon Alain Duhamel.



Mais au-delà de l'opposition au gouvernement d'Édouard Philippe et à la politique menée par Emmanuel Macron, une nouvelle bataille vient moduler les stratégies politique à gauche : les élections européennes. Tandis que le chef de file des députés de la France insoumise cherche à rassembler toute la gauche, Benoît Hamon, lui, attaque de plein fouet le président de la République sur la question de l'immigration. Mais la compétition est rude face à Jean-Luc Mélenchon. Comment compte-t-il le défier ? Mission impossible ou pas ?



Sur Public Sénat, il affirmait le 4 septembre dernier, qu'"Emmanuel Macron a exactement la même politique que le ministre intérieur fasciste italien. Je veux bien qu'on dise qu'il n'est pas bien. Mais qu'est-ce qui change pour un réfugié entre un port français fermé et un port italien fermé ? Rien".

Pour ces élections européennes, Benoît Hamon n'aura pas le soutien de Yannick Jadot, candidat tête de liste EELV, contrairement à l'élection présidentielle de 2017. Dans les colonnes du Journal du Dimanche, il assurait : "Une chose est sûre : des valeurs fondamentales sont en jeu – l’Europe, l’égalité, l’écologie – et je ne me déroberai pas



Benoît Hamon se veut résolument écologiste : que pense-t-il de la nomination de François de Rugy à la place de Nicolas Hulot ?



