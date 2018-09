publié le 09/09/2018 à 14:07

Opération déminage pour le porte-parole de l’Élysée. Benjamin Griveaux a voulu rassurer après la sortie de la nouvelle ministre des Sports, Roxana Maracineanu, inquiète de la potentielle suppression de 1.600 postes de conseillers techniques d'ici 2022. Une annonce qu'elle a qualifié de "très brutale".



"C'est une base de discussion, à l'évidence", a affirmé Benjamin Griveaux sur BFM TV ce dimanche 9 septembre. "C'est dans la discussion qui se fera avec le Premier ministre que les choses se stabiliseront. Il y a un échange des positions qui peuvent bouger", a-t-il ajouté.



À la critique d'une "décision qui vient d'en haut", émise par la ministre, le porte-parole du gouvernement répond : "On est pas dans des décisions qui viennent d'en haut et que les ministres appliquent de manières uniformes. On a fait le choix d'avoir des ministres qui viennent de la société civile, qui connaissent leur sujet, pour fournir les meilleurs arbitrages".

Benjamin Griveaux a toutefois admis que "le sport français a besoin d’avoir des décisions qui sont prises au plus près du terrain, et sans doute un peu moins dans des administrations centrales à Paris".