Le XV de France frôle les 100% de popularité chez les amateurs de rugby

publié le 21/02/2020 à 18:30

C'est tout simplement du jamais vu : 97% des amateurs de rugby ont une bonne opinion du XV de France avant l'affiche de la troisième journée du Tournoi des VI Nations entre les Bleus et le Pays de Galles. Le nouveau sélectionneur Fabien Galthié est lui aussi plébiscité par les amoureux du ballon ovale, et largement apprécié du grand public.

Pour le match de samedi 22 février (17h45) à Cardiff, les Françaises et les Français sont très optimistes : 68% voient une victoire de la sélection bleu-blanc-rouge. Ils sont aussi 62% à penser que les coéquipiers de Antoine Dupont vont remporter ce Tournoi des VI Nations 2020.

Voici les principaux enseignements de la dernière enquête réalisée par Odoxa pour RTL et Groupama. Le sondage a été réalisé sur internet les mercredi 19 et jeudi 20 février 2020 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 403 amateurs de rugby, selon la méthode des quotas. Découvrez le détail ci-dessous, en trois points majeurs.

1. XV de France : une popularité impressionnante

La popularité du XV de France a longtemps tutoyé des sommets : entre octobre 2015 et février 2017, elle atteignait ou dépassait le seuil des 80%. Puis, agacés par les mauvais résultats voire les humiliations, les Français se sont détournés de leurs rugbymen. Deux fois, en février 2018 et mai 2019, nous constations un niveau de popularité proche des 60%.

Le Mondial de l’automne dernier aura permis aux Bleus d’améliorer ce niveau d’une dizaine de points. Juste avant la défaite en quart contre les Gallois, 72% des Français avaient une bonne image du XV de France.

XV de France : une popularité impressionnante Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Après une mesure de 77% juste avant le début du Tournoi des VI nations, elle dépasse de nouveau le seuil symbolique des 80%. La victoire surprise face aux Anglais (24-17) en ouverture le 2 février y est sans doute pour beaucoup. Ce sont désormais 82% des Français et même 97% des amateurs de rugby qui ont une bonne image de leur équipe.

XV de France : une popularité impressionnante Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Fabien Galthié plébiscité

Le XV de France aurait-il trouvé son Didier Deschamps ? C’est bien possible à en croire les résultats de notre enquête. Tout comme le Basque, Fabien Galthié a marqué l’histoire des Bleus lorsqu’il était joueur.



Lui aussi prend les rênes de la sélection après plusieurs années de difficultés, et comme "DD" il est particulièrement apprécié par le public. 84% des Français jugent en effet que c’est un bon sélectionneur. Surtout, les amateurs de rugby sont unanimes : 97% l’estiment bon.

Fabien Galthié plébiscité Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Les Bleus largement favoris face aux Gallois

C’est une revanche très attendue du quart de finale de la dernière Coupe du Monde. Défaits d’un petit point au Japon le 20 octobre dans un match épique (20-19), le XV de France a l’occasion samedi 22 février (17h45) de battre le Pays de Galles et ainsi confirmer le nouveau cycle entamé depuis.



Les Français et les amateurs de rugby veulent y croire. Ils sont respectivement 68% et 72% à pronostiquer la victoire des Bleus à Cardiff. Ce résultat placerait la sélection dans la meilleure des configurations pour la victoire finale dans le Tournoi.

Les Bleus favoris face aux Gallois Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Les Français sont d’ailleurs majoritairement convaincus qu’ils gagneront enfin après 10 ans de disette. Ils sont 62% à le penser et même 70% chez les amateurs de rugby. Ils sont en revanche plus dubitatifs sur un Grand Chelem. 61% des Français et 63% des amateurs de rugby ne pensent pas que les Bleus y parviendront.



Après son match au Pays de Galles, le XV de France se rendra en Écosse le dimanche 8 mars (16h) puis recevra l'Irlande au Stade de France le samedi 14 mars (21h).

Les Bleus favoris du Tournoi des VI Nations Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama