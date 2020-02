publié le 03/02/2020 à 11:15

La France a remporté son premier match contre l'Angleterre, 24 à 17, lors de l'ouverture du Tournoi des VI Nations ce dimanche 2 février. "Il va falloir construire dans la durée et garder cet état d'esprit", a expliqué Christophe Dominici au micro de RTL.

Le début d'une nouvelle ère ? "On le souhaite", a-t-il déclaré ce lundi matin. "Sur cette première rencontre, l'investissement, la philosophie, la façon de penser le nouveau rugby, je trouve que c'est un match quasiment parfait de notre XV de France", a-t-il poursuivi.

"J'ai l'impression qu'on est sur la lignée de la Coupe du monde. Une équipe qui maîtrise les fondamentaux, qui a une très bonne organisation défensive, qui est assez méthodique, efficace. Cette alchimie et cet état d'esprit font que cette équipe a fait une très belle performance", s'est réjouit l'ancien international de rugby français.

Interrogé sur le climat et la bonne entente au sein de l'équipe, il répond : "Là, ils sont frais, ils ont 25 ans, c'était l'euphorie avec l’Angleterre. Il va falloir construire dans la durée et garder cet état d'esprit. Cette nouvelle génération va être attendue maintenant. La première, il y a toujours beaucoup d’enthousiasme et d'envie et il va falloir continuer".