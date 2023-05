JO 2024 : ce que l’on sait de la cérémonie d’ouverture

Les contours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, le 26 juillet 2024, se précisent peu à peu. Depuis de longs mois, il est officiel que celle-ci ne se tiendra pas dans un stade, comme à l'accoutumée, mais sur la Seine, pour mettre au mieux en valeur les monuments et l'Histoire de la capitale française.

À bord d'embarcations fluviales, 10 500 athlètes descendront la Seine sur 6 km, du pont d'Austerlitz jusqu'au pont d’Iéna. Le convoi passera devant Notre-Dame de Paris, le Louvre, pour aller jusqu'au Trocadéro, face à la Tour Eiffel, lieu du final magique de la cérémonie. Si le parcours est donc bien connu, son scénario, sous la houlette du directeur artistique Thomas Jolly, reste un secret bien gardé.

Suivie dans le monde entier par des centaines de millions de personnes, cette cérémonie d'ouverture constitue aussi un véritable casse-tête sécuritaire pour les autorités françaises, qui n'ont pas le droit à l'erreur. L'une des principales difficultés sera notamment de sécuriser la parade avec autant de bateaux sur 6 km de Seine. Leur nombre, initialement fixé à 160, a été abaissé à 115 par mesures de sécurité.

Selon franceinfo, de discrets exercices sont prévus, à des dates confidentielles, afin d'analyser la manière dont la Seine réagit à des mouvements d'eau plus importants que d'ordinaire. Les pilotes ont été recensés et formés à la navigation resserrée alors que la distance entre les bateaux et la vitesse de navigation doivent être millimétrées.

Un spectacle gratuit pour 400 000 spectateurs

Parmi les autres questions centrales du dispositif figure aussi le nombre de spectateurs capables d'assister à la cérémonie. "Plusieurs centaines de milliers", a répondu le ministre français Gérald Darmanin mardi 23 mais, sans vouloir être plus précis, alors que le chiffre de 400.000, à la baisse, circule depuis des mois.

Sur les quais bas, au plus près de l'eau, 100 000 places sont mises en vente entre 90 et 2.700 euros par le comité d'organisation (Cojo). Sur les quais hauts, le spectacle sera gratuit. Interrogé mardi lors de la signature à Paris du protocole de sécurité sur la cérémonie, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a répété le chiffre de 600 000 pour la jauge globale annoncée il y a quelques mois.

Mais, relancé sur la part de spectateurs gratuits, il a répondu à deux reprises "plusieurs centaines de milliers de personnes". La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra avait pourtant récemment assuré qu'un chiffre "autour de 400.000" allait bientôt être annoncé. Elle avait d'ailleurs insisté sur ces spectateurs gratuits alors qu'une polémique enfle depuis cet hiver sur les tarifs jugés prohibitifs des billets.

La Mission de suivi des JO du Sénat évoque aussi le chiffre de "400.000 spectateurs qui pourront assister gratuitement à la cérémonie depuis les quais hauts" dans le compte rendu d'un rapport d'étape publié cette semaine.

Une jauge "en cours d'affinage"

Mais la présence de ces 400.000 spectateurs fait aussi soulever certaines voix. Il y a plusieurs mois, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, qui a entamé un bras de fer avec l'État sur les transports, avait officiellement demandé un abaissement de cette jauge, craignant que les transports publics ne puissent absorber la foule.



Depuis, tant le président du Cojo, Tony Estanguet, que la ministre des Sports ou les élus répétaient en choeur : "la jauge est en cours d'affinage".



En coulisses, les discussions sont rudes entre, d'un côté, la mairie de Paris et le Cojo désireux d'une grande fête populaire où se promènent librement les badauds, et de l'autre la préfecture de police qui veut gérer des poches de spectateurs par secteurs. Les quais seront divisés en 15 ou 20 tronçons, avaient fait savoir à l'AFP des sources policières et politiques. Cette organisation n'a pas été détaillée mardi.

Un coût sécuritaire évalué à 200 millions d'euros

Gérald Darmanin n'a pas précisé le coût de la sécurisation de la cérémonie d'ouverture mais a assuré qu'au total, pour le ministère de l'Intérieur, le coût de la sécurité pour les JO représentait "200 millions d'euros". Un "premier chiffrage" d'un pré-rapport de la Cour des comptes à l'été 2022 évoquait "419 millions d'euros" pour les dépenses de sécurité de l'État (au sens large).



En revanche, il a annoncé que le ministère de l'Intérieur allait gérer et "financer" la plateforme d'inscription obligatoire pour accéder à ces quais hauts.



La cérémonie démarrera à 20 heures 24, le 26 juillet 2024, et durera "trois heures", a encore dit Gérald Darmanin aux côtés de Tony Estanguet, avec une "parade fluviale", "un spectacle artistique" et une cérémonie protocolaire".

