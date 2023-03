Les JO de Paris 2024 approchent à grands pas. Mais alors que l'organisation de l'événement fait encore débat, notamment parmi les Parisiens, un autre élément semble occuper les Français. Le prix des places et l'accès du public aux épreuves occupe une place centrale pour nombre d'entre eux, selon un sondage réalisé pour Winamax et RTL pour Odoxa.

L'enquête révèle en effet que si plus de 9 millions de Français ont l'intention d'assister aux épreuves, 79% des sondés ont le sentiment qu’obtenir des places est compliqué et 82% qu’elles ne sont pas accessibles en termes de prix. Des chiffres qui concordent avec la mauvaise impression laissée par l'ouverture de la billetterie en avant première : les places les moins chères se sont écoulées en peu de temps, ne laissant que les tarifs onéreux au reste des acheteurs tirés au sort.

Par ailleurs, Odoxa indique également qu'un total de 13.5 millions de places sera mis en vente pour les Jeux Olympiques, et 3.5 millions pour les Jeux Paralympiques. Il ne reste donc qu'à convaincre le public avec une meilleure expérience lors de la prochaine vente.

JO Paris 2024 : 82% des Français jugent les places trop chères Crédit : Odoxa

Enquête réalisée par Internet les 1er et 2 mars 2023 sur un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

