JO Paris 2024 : découvrez les épreuves accessibles gratuitement

J-512. Durant l’été 2024, la France va accueillir la prochaine édition des Jeux Olympiques d’été. Alors que le comité d’organisation avait promis des places accessibles au plus grand nombre, la première phase de vente des billets pour l’évènement a plutôt contrarié de nombreux passionnés de sport. En effet, le premier tirage au sort a permis aux sélectionnés de choisir uniquement des packs comportant au minimum trois sessions, et ce, pour un prix souvent très élevé. Pour les amateurs d’olympisme qui n’ont pas réussi à trouver leur bonheur, sachez qu’il existe aussi un certain nombre de disciplines qui seront ouvertes gratuitement, au moins en partie.

En premier lieu, chacun pourra assister aux deux marathons de cette édition des JO 2024. L’épreuve homme aura lieu le 10 août, tandis que la course féminine se déroulera le lendemain. Le départ se fera au niveau de l'Hôtel de ville, puis les athlètes passeront rue de Rivoli, devant l'Opéra Garnier, sur les quais de Seine et devant le château de Versailles. Seul l'espace arrivée situé sur l’esplanade des Invalides sera payant.

Dans le même esprit, il sera possible d’observer gratuitement le 20 km marche, organisé le 1er août. Là encore, l’arrivée, située au Trocadéro, sera payante. Pour les triathlètes, ils s’élanceront du Pont Alexandre III. Cette zone de départ ne sera pas gratuite, mais les abords du parcours seront accessibles.

Certaines épreuves nautiques

Après ces épreuves terrestres, il faut jeter un œil aux disciplines nautiques. Concernant la nage en eau libre (le 8 août pour les femmes, le 9 pour les hommes), tous les abords des 10 km seront gratuits.

Autre particularité, les épreuves de voile à Marseille et celles de surf à Tahiti. Pour le sud de la France, une tribune sera payante, mais plusieurs spots depuis les différentes plages des environs seront disponibles pour observer les sportifs. Concernant le Surf prévu du 27 au 29 juillet sous le soleil tahitien, l’accès sera totalement gratuit.

Quid de la cérémonie d'ouverture ?

La cérémonie d'ouverture qui s'annonce particulièrement impressionnante pourrait, elle aussi, être accessible sans frais. Néanmoins, il faudra se munir d'un billet gratuit disponible lors de la prochaine phase de vente prévue à partir du 11 mai 2023. 500.000 places devraient être prévues pour l'occasion.

