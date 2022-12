Exercice de pédagogie pour la présidente de la région Île-de-France. Dans un long mail envoyé à l'ensemble des abonnés au passe Navigo de la région parisienne, Valérie Pécresse tente de s'expliquer sur la hausse à venir de l'abonnement mensuel aux transports parisiens. Dès le 1er janvier, le coût de l'abonnement passe de 75,20 euros à 84,10 euros.

Dans son message, la présidente d'Île-de-France Mobilités (IDFM), autorité organisatrice des transports dans la région francilienne, justifie cette hausse d'une dizaine d'euros par "une explosion des prix de l'énergie" et en raison de "l'inflation".

La présidente LR de la région ne manque pas, non plus, de tacler le gouvernement. "IDFM doit également assumer, dès 2023, des coûts importants de pré-exploitation des nouvelles lignes pour lesquelles l’État s’était engagé à accorder des ressources pérennes, sans que cet engagement soit tenu à ce stade", indique-t-elle.

Valérie Pécresse a envoyé un mail à l'ensemble des abonnés des transports parisiens. Crédit : Île-de-France Mobilités

La RATP et SNCF sommées de muscler leurs offres

Alors qu'elle avait brandi la menace d'un passe Navigo pouvant atteindre les 100 euros, Valérie Pécresse veut s'assurer - désormais - le soutien des usagers des transports parisiens. Et elle ne lésine pas sur les petites phrases. "Mon objectif était de réduire au maximum cette hausse des tarifs pour les voyageurs. Je me suis battue pour cela depuis des mois. Pour vous, abonnés au Navigo, j’ai réussi à contenir cette hausse", explique l'élue parisienne.

Elle ne manque pas, une fois de plus, de s'en prendre au gouvernement en rappelant que "le gouvernement s'est opposé" à une contribution plus importante des entreprises. Seul oubli dans cette longue lettre, la subvention de 200 millions d'euros du gouvernement, accordée à IDFM.

Ces dernières semaines, les plaintes des usagers se multiplient. En cause, une offre de transports inférieure aux besoins : retards, temps d'attente qui s'allonge, etc. Sur ce point, Valérie Pécresse dit avoir "demandé" à la RATP et SNCF "de rétablir l'offre des transports à 100%". Comment vont-ils pouvoir y arriver ? La question est encore entière, alors que la première des deux sociétés opératrices fait face à un manque de conducteurs de bus et de métro depuis plusieurs mois.

