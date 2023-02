Les billets des JO 2024 ont été mis en vente il y a une semaine. Trois millions de billets ont déjà été proposés sur le site de la billetterie sur les 10 millions au total. Si un million de billets ont été fixés à 24 euros, et "50 % des billets" à 50 euros, le prix de certaines places ont fait réagir de nombreux fans de sports. "On n'est pas plus cher qu'à Londres en 2012. C'est le cas aux coupes du monde de foot et de rugby. Ce sont les prix", s'est défendu Tony Estanguet, le président du Comité d'organisation de Paris 2024.

Entre autre prix considéré excessif, on retrouve les places de l'athlétisme et de l'escrime qui sont au minimum à 195 euros ou encore un pack de deux places pour aller voir un match de volley à la Tour Eiffel vendu jusqu'à 1.000 euros. "On a un million de billets à 24 €, dans tous les sports. On a 50 % des billets, c'est-à-dire 5 millions de billets, à 50 € et moins. Pourquoi ? Parce qu'on voulait une billetterie accessible. Mais ça veut dire aussi que, à côté de ça, l'autre moitié des billets finance l'organisation des jeux. C'est un moyen d'équilibrer aussi le modèle économique", explique Tony Estanguet.

"C'était le cas aux Jeux de Londres en 2012, c'étaient ces prix-là, on n'est pas plus chers. C'est le cas sur les Coupes du monde de foot et de rugby. Ce sont les prix. Quand vous allez voir un grand concert, aujourd'hui, il y en a où les places sont à plusieurs centaines d'euros", a lancé le triple médaillé d'or de canoë. "Les jeux, c'est une fois tous les 100 ans. Ce sont les plus grands champions de la planète, ils ont aussi une valeur", a-t-il rajouté. Mais il a tenu à rappeler que des billets à 24 euros ont été mis en vente dans "tous les sports". "Actuellement, sur la première phase de vente, il reste des places à 24 € en voile, en golf, en football et en rugby. Dans ces sports-là, il reste encore des places à 24 €", a-t-il indiqué.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info