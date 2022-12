INVITÉ RTL - JO 2024 : Estanguet promet "le plus grand événement que la France ait organisé"

Ce jeudi 1er décembre est un jour important dans le cadre des Jeux olympiques de Paris 2024. La billetterie de l’événement est en effet ouverte et chacun peut désormais s’inscrire pour espérer assister à certaines épreuves. À cette occasion, le président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2024, Tony Estanguet, était l’invité de RTL : "C’est un moment que l’on attend depuis longtemps. Les choses sont maintenant très concrètes et on peut se projeter".

Le triple champion olympique de canoë est notamment revenu sur la politique tarifaire que souhaite proposer l’organisation pour cette édition française : "On veut des stades pleins et on a décidé d’avoir une billetterie la plus accessible possible, avec un million de billets à 24 euros et 50 % des billets à cinquante euros et moins".

Un budget revu à la hausse

La préparation de cet événement majeur est néanmoins rythmée par une situation économique compliquée liée à l'inflation galopante. La hausse conséquente des prix de l’énergie, des matières premières et du matériel a poussé le comité à revoir son budget, pour finalement augmenter la facture de 10%. "De nouveaux partenaires nous ont rejoints et nous ont permis d’augmenter nos revenus. C’est très important d’avoir un budget à l’équilibre pour nous", précise Tony Estanguet.

Malgré certaines difficultés, Tony Estanguet a assuré ne pas avoir baissé ses exigences et son ambition vis-à-vis de la cérémonie d’ouverture qui s’annonce grandiose : "Ce sont de bons investissements. C’est aussi ce genre de moment qui donne de la valeur et de l’attractivité", a-t-il assuré. "C'est l’image de la France qui est en jeu et c’est près d’un milliard de personnes qui vont regarder cette cérémonie. On a la possibilité de montrer une France qui entreprend, qui réussit, qui rayonne et qui fait rêver".

"Réussir à maintenir l’activité culturelle"

Alors que de nombreux festivals ont vu leur tenue menacée pour l’été 2024 en raison de l’important dispositif de sécurité que vont demander les JO, Tony Estanguet a appelé à maintenir l’activité culturelle dans le pays. "Il faut qu’on arrive à trouver des solutions pour maintenir cette activité. En même temps, c’est vrai que les jeux, c’est une fois tous les 100 ans", a-t-il assumé. "On va accueillir 206 pays. C'est le plus grand événement que la France ait organisé. La sécurité est au cœur de l’évènement, on ne peut pas prendre de risque là-dessus".

