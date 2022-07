Les infos de 12h30 - JO 2024 : comment le gouvernement se prépare à la menace des drones

À deux ans des Jeux olympiques de Paris, Gérald Darmanin est venu ce mardi matin expliquer sur RTL son plan d'action côté sécuritaire. Comment sécuriser au mieux une cérémonie d'ouverture différente des habituels défilés terrestres dans un stade ? Le comité olympique a décidé de présenter les 206 délégations sur des barges le long de la Seine. Le ministre de l'Intérieur a pointé du doigt un risque en particulier : une possible attaque de drones.

C'est un des scénarios sur lequel les forces de sécurité travaillent en vue des JO, une attaque terroriste venue non pas du sol, mais des airs. Et pour sécuriser le ciel, la direction générale de l'Armement, qui dépend des Armées, va investir 350 millions d'euros dans la lutte anti-drone. Pour créer ce bouclier aérien, l'armée mettra à disposition des brouilleurs d'ondes pour désorienter les drones.

Et le mois dernier, l'armée a annoncé qu'elle allait également expérimenter le laser anti-drone, une arme capable, en théorie, d'identifier des mini-drones qui peuvent peser de 25 kilos à quelques centaines de grammes. Le laser va ensuite suivre et détruire ces drones. L'armée et le ministère de l'Intérieur ont encore deux ans pour tester et développer ce projet afin d'être prêts pour les Jeux de 2024.

À écouter également dans ce journal

Natation - Invité de RTL, Florent Manaudou s'est dit "très excité" par l'organisation des JO en France. "Deux ans, c'est un bon compte à rebours qui commence. C'est génial d'avoir les Jeux en France et que les gens nous supportent".

Santé - Les médecins dénoncent de plus en plus agressions physiques et verbales. Une tendance globale qui se dessine puisque le Conseil de l'ordre rapporte que ces agressions ont presque doublé en un an.

Variole du singe - La flambée actuelle de variole du singe est désormais érigée en menace sanitaire majeure, depuis l'alerte maximale déclenchée samedi par le patron de l'Organisation mondiale de la santé pour tenter de la contenir. À Paris, un vaccinodrome a ouvert dès ce mardi dans le XIIIe arrondissement.

