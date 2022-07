INVITÉ RTL - JO 2024 : Darmanin évoque la possibilité de décaler certains événements comme le Tour de France

Dans un entretien accordé au journal L'Équipe, Emmanuel Macron a dévoilé ses ambitions pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Le chef de l'État voit grand et a demandé lors d'un Conseil olympique convoqué lundi, une implication maximale à ses ministres, notamment à Gérald Darmanin qui aura la lourde tâche d'assurer la sécurité de ces Jeux. "Pour réussir les Jeux olympiques, il y a deux choses à faire, gagner des médailles et que cela soit le mieux organisé possible", a commenté le ministre de l'Intérieur, invité de RTL ce mardi.

Dans deux ans jour pour jour, aura lieu l'ambitieuse cérémonie d'ouverture, un défilé le long de la Seine avec 600.000 spectateurs à ses abords, un défi de taille en matière de sécurité. "C'est possible, il y a une fierté nationale de réussir cette belle cérémonie et c'est un défi de sécurité également", dit Gérald Darmanin, évoquant "la menace terroriste" sur notre sol "mais aussi dans les airs".

"Le président de la République et la Première ministre ont dégagé beaucoup de moyens pour réussir", poursuit-il, évoquant la possibilité de décaler certains grands événements, comme le Tour de France. "Le président de la République et la Première ministre ont demandé aux ministres des Sports, de la Culture et de tous ceux qui sont en lien avec d'autres événements cet été-là de les décaler en effet. Je ne rentre pas dans le détail de ces événements", commente Gérald Darmanin.

"On aura besoin de 11.000 policiers par jour pour réussir la sécurité des 36 sites, plus les sites d'entrainements, les fanzones, les hôtels où vont loger certains pays", détaille-t-il.

