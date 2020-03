publié le 24/03/2020 à 18:41

Les Jeux olympiques de Tokyo, qui devaient initialement se tenir cet été, ont été reportés à 2021. Une décision qui a soulagé la majorité des sportifs, parmi lesquels figurent l'athlète français Renaud Lavillenie.

"C'est la bonne décision. (…) Elle a été dure à prendre. C'est une décision colossale mais pour le bien de tous", a-t-il déclaré sur RTL.

Les JO de Tokyo auront donc lieu en 2021 et Renaud Lavillenie, champion olympique en 2012 et vice-champion en 2016, compte bien s'y rendre. "Je serai à Tokyo en 2021 je vous rassure. Mon objectif est d'aller jusqu'à Paris en 2024. Alors que Tokyo soit en 2020 ou 2021 ça ne va pas changer grand-chose à ma motivation. C'est un défi de plus à relever." À noter que 2021 sera aussi l'année de ses 35 ans.

Côté préparation, il va donc avoir un peu plus de temps et surtout, il le dit lui-même, de "sérénité" : "On est dans un cas de force majeur. Le report d'un va nous permettre d'avoir des mois de préparation en plus et un peu plus de sérénité."