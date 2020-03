Coronavirus : les reports de Roland-Garros et de l’Euro massivement approuvés

publié le 22/03/2020 à 14:40

72% des Françaises et des Français estiment que les décisions prises par les autorités en matière de sport dans la lutte contre le coronavirus sont justes, alors qu'ils et elles n'étaient que 46% à le penser début mars. Surtout, les reports de deux des grands événements à venir, Roland-Garros et l'Euro de football, sont massivement approuvés.

Voici les principaux enseignements de la dernière enquête réalisée par Odoxa pour RTL et Groupama. Le sondage a été réalisé sur internet les mercredi 18 et jeudi 19 mars 2020 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 591 amateurs de sport, selon la méthode des quotas. Découvrez le détail ci-dessous, en quatre points majeurs.

1. Le regard des Français a changé

Le sport a été le premier secteur concerné par les mesures de précautions prises pour éviter la propagation du coronavirus. Entre reports, annulations ou huis-clos, presque tous les événements sportifs ont dû s’adapter.

Début mars, lorsque nous interrogions les Français sur ces mesures, ils n’étaient que 46% à considérer que le curseur était bien placé. Les autres pensaient qu’il y avait soit "trop" de précautions (21%) , soit "pas assez" (33%).

En l’espace de deux semaines, tout a changé. Prenant conscience du danger de l’épidémie en cours, les Français soutiennent désormais quasi-unanimement les précautions prises. 72% d’entre eux estiment aujourd’hui qu’elles sont bien graduées et adaptées à la situation.

Il n’y a plus que 5% des Français qui jugent qu’on prend trop de précautions. Notons que 23% de nos concitoyens considèrent que l’on peut aller encore plus loin et qu’il n’y a pas assez de précautions prises. Les amateurs de sport sont parfaitement en ligne avec le reste de la population.

Coronavirus et sport : le regard des Français a changé Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Les reports de Roland-Garros et de l’Euro plébiscités

Le calendrier sportif à venir est chaque jour bouleversé. Nous avons appris cette semaine le report de trois événements majeurs qui devaient se dérouler dans les mois à venir. D’abord, 96% des Français et des amateurs de sport estiment que reporter la course cycliste Paris-Roubaix à une date ultérieure est une bonne décision.



Ils sont presque aussi nombreux (95%) à soutenir la décision de reporter Roland-Garros à septembre prochain. Le tournoi de la Porte d’Auteuil devait inaugurer son toit rétractable cette année : peut-être sera-t-il encore plus utile en septembre. Enfin, le report de l’Euro de football qui devait se dérouler en juin à travers toute l’Europe est reporté d’un an.



Les Français devront donc patienter pour applaudir les exploits de Kylian Mbappé. Mais ils ne le regrettent pas. Compte-tenu de la situation sanitaire, 93% d’entre eux, des amateurs de sport et 91% des amateurs de football jugent que ce report est une bonne décision. Notons qu’il y a deux semaines, seuls 26% des Français souhaitaient un report de l’Euro.

Les reports de Roland-Garros et de l'Euro plébiscités Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. 58% des sondés pour un report des JO

Un autre événement majeur du calendrier sportif doit se tenir cette année. Et pas des moindres, puisqu’il s’agit des Jeux Olympiques. Prévus en juillet et août prochains à Tokyo, ils sont clairement menacés par l’épidémie en cours. De nombreux sportifs appellent déjà à un report, d’autant que bon nombre d’entre eux ne sont plus en mesure de s’entraîner sérieusement.



Si début mars un Français sur deux (51%) souhaitait que les JO soient maintenus, leur opinion a beaucoup évolué depuis. Ils ne sont plus que 24% à le penser. La majorité de nos concitoyens affirme désormais qu’il faut reporter les Jeux (58%) voire même supprimer l’événement (17%). Les amateurs de sport sont d’accord avec les Français même si, on l’imagine, ils devaient attendre ce rendez-vous avec impatience.

58% des sondés pour un report des JO Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Ligue des Champions : l’idée d’un tournoi final séduit

Et si, après de longs mois de sevrages, les amateurs de football pouvaient admirer les quatre ou huit meilleurs équipes d’Europe réunies sur quelques jours pour s’affronter et attribuer un trophée éminemment important pour le football européen ?



Cette idée séduit les Français et les amateurs de football. Qu’il s’agisse d’un "final 4" (59% et 64%) ou d’un "final 8" (57% et 60%), l’idée d’un tournoi final qui pourrait par exemple se dérouler en juin à la place de l’Euro leur plaît beaucoup. Ils considèrent majoritairement que ces deux formats sont bons.



Ils sont en revanche plus réservés sur une autre piste étudiée par l’UEFA : celle de faire jouer les quarts et demi-finales sur un seul match. 57% des Français et 60% des amateurs de football affirment que ce serait un mauvais format.

Ligue des Champions : l'idée d'un tournoi final séduit Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama